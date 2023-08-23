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الملك الإسباني يكلّف زعيم اليمين بتشكيل الحكومة

الشروق أونلاين
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الملك الإسباني يكلّف زعيم اليمين بتشكيل الحكومة
ح.م
ملك اسبانيا رفقة زعيم اليمين نونيز فيخو

أعلن ملك إسبانيا فيليبي السادس، تكليف زعيم اليمين مرشح الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو بتشكيل الحكومة.

ورشّح ملك إسبانيا، فيليبي السادس، الثلاثاء، زعيم اليمين ألبرتو نونيز فيخو لرئاسة الحكومة، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب، على الرغم من عدم حصده الغالبية المطلوبة لتولي المنصب.

وقالت الرئيسة الجديدة لمجلس النواب فرانسينا أرمينيغول، في مؤتمر صحافي، إن الملك أبلغ “قراره اقتراح ألبرتو نونييز فيخو مرشحا لرئاسة الحكومة”.

وكان خيار الملك غير محسوم لأنه لا فيخو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ، ولا رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، تمكّن من حصد الغالبية المطلوبة في الانتخابات المبكرة التي أجريت في 23 جويلية الماضي.

وبرر الديوان الملكي، في بيان، الخطوة بأن “الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي حصر أكبر عدد من المقاعد” في البرلمان، مذكّرا بأن هذه “الممارسة” باتت “عرفا” بحسب الدستور الحالي.

ورحّب فيخو بقرار الملك الإسباني، وجاء في منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقا) “أشكر جلالة الملك على قراره (…) سنمنح فرصة لأكثر من 11 مليون مواطن يريدون التغيير”.

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنها ستتواصل مع فيخو في الساعات المقبلة بغية تحديد موعد لجلسة تصويت على توليه رئاسة الحكومة.

وقال الملك في بيان له إن اختياره ترشيح فيجو جاء بسبب فوز الحزب الشعبي بأغلبية الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت في جويلية.

وعلى الرغم من أن القانون الإسباني لا ينص على أن المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات يجب أن تكون له الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة، إلا أن فيليبي السادس قال إن الأمر كله يعود إلى التقاليد.

وقد صوت ما يقرب من 33% من الناخبين الإسبان لصالح فيجو، مقارنة بحوالي 32% الذين أيدوا سانشيز.

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