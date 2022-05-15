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الملك سلمان يغادر المستشفى بعد وعكة صحية

الشروق أونلاين
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الملك سلمان يغادر المستشفى بعد وعكة صحية
أرشيف
الملك سلمان

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأحد، مستشفى الملك فيصل التخصّصي بجدة، بعد خضوعه للعلاج عقب وعكة صحيّة ألّمت به.

وحسب ما أكّده الديوان الملكي في السعودية، فقد أجرى الملك سلمان “الفحوصات الطبية واستكمل الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح”.

العاهل السعودي الملك سلمان يتعرّض لوعكة صحية

في 8 ماي، تعرّض العاهل السعودي إلى وعكة صحية، استدعت نقله إلى مستشفى متخصّص.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، إنّ الملك خضع لفحص بالمنظار على مستوى القولون، في مستشفى الملك فيصل بجدّة. مؤكدة أنّ “النتيجة سليمة”.

وكان الديوان الملكي قد أعلن في وقت سابق عبر بيان، أنّ الملك “دخل مساء يوم السبت مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية”.

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