الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر في الأردن ومصر

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من برلين إن استقبال اللاجئين الفلسطينيين خط أحمر سواء بالنسبة للمملكة أو لمصر،

وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز أكد ملك الأردن أن “استقبال اللاجئين خط أحمر، لا لاجئين في الأردن ولا لاجئين في مصر”.

وأضاف الملك عبد الله “لا بد أن يفهم الجميع خطورة الوضع في غزة، ولا بد من أفق سياسي لإنهاء دوامة العنف.

وشدد العاهل الأردني قائلا : علينا جميعا أن نقف ضد أشكال العنف كافة ووقف خطر توسع هذه الحرب لدول المنطقة كما يجب على المجتمع الدولي إدخال المساعدات الانسانية إلى غزة وإنهاء هذا الوضع المأساوي الخطير.

وأضاف الملك عبد الله الثاني: ما يجري في غزة أمر خطير ويهدد أمن واستقرار كامل المنطقة وأن حل الدولتين السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة.