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رياضة

الملولي حول إنجاز بلهادي: أكبر كذبة في تاريخ تونس

الشروق الرياضي
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الملولي حول إنجاز بلهادي: أكبر كذبة في تاريخ تونس
ح.م
السباح نجيب بلهادي

قال السباح التونسي أسامة الملولي في تعليق حول قضية قطع نجيب بلهادي للبحر المتوسط سباحة إن هذا الإنجاز هو “أكبر كذبة في تاريخ الرياضة التونسية ووصمة عار على السباحة التونسية”.

وأشار الملولي في منشور على صفحته على موقع فايسبوك إلى أن “المهزلة الأكبر من هذا أن بوابة الوزارة تعترف بهذه المهزلة وتشجع هذه السلوكيات وتفتح مجالا إعلاميا هاما لمغالطة الرأي العام والمس بجدية من صعوبة التحديات بهذا الحجم”.

الملولي

وكانت وسائل إعلام نقلت أن السباح التونسي نجيب بلهادي إنجازاً عالمياً في المياه المفتوحة عندما ربط بانتليريا الإيطالية بمدينة الحمامات التونسية.

نجيب بلهادي البالغ 69 عاماً رفع تحدياً صعباً عندما قطع مسافة 155 كيلومتراً بين ساحل بانتليريا في إيطاليا والحمامات في تونس.

وسبح بلهادي لنحو 64 ساعةً متواصلة في مياه البحر الأبيض المتوسط بمرافقةٍ أمنيةٍ وطبية.

وقالت وزارة الرياضة التونسية في بيان: في مواصلة لخوض رهان التحديات الرياضية في عالم السباحة الحرة، انطلق السباح والبطل التونسي نجيب بالهادي (69 سنة) منذ يوم 15 جوان في مغامرة جديدة لتحقيق رقم قياسي جديد بقطعه مسافة 155 كلم سباحة حُرَّة بعمق مياه بحرية تصل إلى 1500 متر، وذلك لمدَّة استغرقت بين 60 و70 ساعة انطلاقا من سواحل ايطاليا تحديدا “Pantelleria” الى ياسمين الحمامات تونس .

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