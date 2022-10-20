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الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يحذر من نهاية العالم

الشروق أونلاين
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الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يحذر من نهاية العالم
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الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تحذيرا من تأثير أحد أكبر الكويكبات القريبة من الأرض، حيث وصف الحدث بأنه سيكون “نهاية اللعبة” بالنسبة للبشرية.

وقال رئيس شركة تسلا، في تغريدة عبر تويتر، “إن الأمر سيكون مسألة وقت وليس إلا، والكويكب 433 إيروس هو ثاني أكبر جسم معروف قريب من الأرض، وفقا لصحيفة “ديلي ستار”.

ويبلغ عرض الكويكب أكثر من 10 أميال، وهو أكبر بحوالي خمس مرات من صخرة الفضاء التي تحطمت في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، وأدت إلى انقراض الديناصورات.

وقال ماسك في سياق آخر:” إن احتمال نشوب حرب نووية يزداد بسرعة، وإن نهاية العالم شيء لا مفر منه”.

وأظهر الخبراء مدى ضخامة إيروس بمقارنته بأكبر مدينة في أمريكا وأكثرها كثافة سكانية، وفي حين أن إيروس حاليا أقرب إلى المريخ من الأرض، ولكم علماء فلك تنبأوا بأنها ستمثل يوما ما تهديدا محتملًا للأرض.

وبحلول الوقت الذي يحدث فيه ذلك، من المرجح أن يكون في تلك الحقبة، التكنولوجيا اللازمة لإبعاد هذا الكوكيب، وقد تكون “لدينا مستعمرة دائمة على كوكب آخر” كما قال ماسك.

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