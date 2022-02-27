الملياردير الروسي أبراموفيتش يتنازل عن رعاية نادي تشيلسي

تنازل رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي عن حقوق الإشراف والرعاية الخاصة بالنادي الذي يملكه منذ عام 2003 لصالح أمناء مؤسسته الخيرية ..

وقال أبراموفيتش في بيان نشره نادي تشيلسي: “خلال 20 عاما من ملكية نادي تشيلسي، كنت دائما أنظر إلى دوري بصفتي وصيا على النادي، والذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا ..”

وأضاف: “اتخذت دائما القرارات بما يتفق مع مصلحة النادي. ما زلت ملتزما بهذه القيم. ولهذا السبب أنا اليوم أمنح أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية الإشراف والرعاية لنادي تشيلسي”.

ويأتي قرار أبراموفيتش تزامنا مع دعوى أحد نائبي البرلمان البريطاني إلى التخلي عن ملكية النادي في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.