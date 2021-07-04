الممثلة الفرنسية “بريجيت باردو” منزعجة من حملة “القالوفة” في الجزائر
توسلت الممثلة الفرنسية “برجيت باردو” رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لوقف القالوفة وإنقاذ الكلاب والقطط من المصير المأساوي الذي باتت تتعرض له في الجزائر.
وانضمت المدافعة الشرسة عن حقوق الحيوانات، إلى الحملة التي أطلقها جزائريون عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، جويلية الماضي، واصفة عملية الإبادة الممنهجة لكلاب وقطط الشوارع بالإعدام القاسي.
وقالت صاحبة الأدوار الشهيرة في السينما الفرنسية، عبر حسابها على تويتر، إنها مرعوبة من مصير الحيوانات الضالة في الجزائر، ودعت تبون لتجنيب الكلاب والقطط عمليات القتل المروعة.
وأضافت إنّ الحل الأمثل هو الشروع في حملة تلقيح، مبدية كامل الاستعداد لتوفير كافة اللقاحات عبر مؤسستها الرائدة في حماية الحيوانات والتي أسستها في ثمانينات القرن الماضي.
🔴 Brigitte Bardot asks President Abdelmadjid Tebboune to stop the electrocution of dogs and cats.
Join the algerian national movement #stop_galoufa_en_Algerie against these atrocities by reposting this hashtag. https://t.co/PuTdmrr0q0 pic.twitter.com/1YCCilgvOH
— Fondation Brigitte Bardot 🌍 (@FBB_World) July 2, 2021
أوقفوا القالوفة.. هاشتاغ جزائري ضد إبادة الكلاب والقطط
تصدر هاشتاغ “أوقوفوا القالوفة” الترند على تويتر في الجزائر، بعدما أحدث ضجة بشأن إبادة الكلاب والقطط بطريقة مأساوية.
واستنكر ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عملية القتل الممنهجة التي طالت الكلاب والقطط في الشوارع، داعين للرأفة بها ووقف المجازر في حقها.
توقفوا عن الإبادة الجماعية والقتل الفضيع
# أوقفوا القالوفة اللعينة _ pic.twitter.com/wznzl9bXPP
— عطر الفانيليا (@Q2DtM4bMK8T37As) June 11, 2021
ومصطلح “القالوفة” المرافق لعملية التنديد هو عملية تكديس القطط والكلاب في صناديق حديدية ثم رشها بالماء وصعقها بالكهرباء، ثم حرق الجثث، ومعها حتى الحيوانات التي لم تمت أثناء عملية الصعق!
لا لإبادة القطط و الكلب….أوقفو الڤالوفة🐱🐶القالوفة” GALOFA
هي مصطلح يطلق على عملية قتل الكلاب و القطط بالعاصمة .قتلها يكون عن طريق حرقها بالكهرباء .
ماذا نخبر رسولنا الكريم عليه الصلاة و السلام و هو من أمرنا بالرفق بالحيوان. و نحن نرى المنكر و نسكت#stop_galoufa_en_algerie pic.twitter.com/f9RRrMI5kU
— نور اليقين (@m_y9t) June 12, 2021
وفعّل ناشطون هاشتاغ “أوقفوا القالوفة” بعدما فاحت رائحة الجرائم في حق الحيوانات، والهدف هو نشر الوعي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
.#معا_لحماية_الحيوانات_من_وحشية_القالوفة#stop_galoufa_en_algérie #stop_galoufa_enalgérie #لا_لقتل_الحيوانات #stop_galoufa_en_Algérie
⛔Utilisez le hashtag en partageant des publication sur votre compte Instagram ou Facebook ou Twitter!⛔ pic.twitter.com/jBWmuxISB6
— elchaimae🇵🇸🇩🇿 (@M_Elchaimae) June 12, 2021
في ذات السياق استنجد البعض بالرئيس تبون لوضع حد لهذه المجازر، مؤكدين على ضرورة الرأفة بالحيوان وإيجاد حلول أخرى غير القتل بطريقة بشعة.
ونشرت الفنانة الجزائرية “نوميديا لزول” فيديو عبر حسابها على إنستغرام وهي تبكي على الفظائع المرتكبة قائلة: “هذا ليس عالمكم وحدكم”.
ودعا كثيرون لوقف محشرة الحيوانات في الحراش، لأن المكلفين بالعملية يعذبون القطط والكلاب بطريقة بشعة ويحرقونهم أحياء في بعض الأحيان!
أوقفوا إبادتها في الجزائر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أوقفوا محشرة الحيوانات في الحراش أوقفوا الڤالوفة خلوا ربي يرحمنا في هاذ البلاد #stop_galoufa_en_algerie#لا_للقالوفة #صباح_الخير pic.twitter.com/wlwTdCclCe
— Reem Hussam Jajjo (@BRose2022) June 11, 2021
وتساءل آخرون كيف يحدث هذا في بلد مسلم؟ كيف تباد الحيوانات بطريقة بشعة؟ أين حقوق الحيوانات؟ أين الخوف من الله؟ أين الجهات المعنية؟
Cela se passe vraiment en Algérie, pays musulman. Les animaux sont tués d’une manière si horrible sans aucune raison. Vous n’avez pas besoin d’aimer les animaux pour partager cela, vous n’avez besoin que d’un cœur qui bat 🐶🐱 …❤️❤️#stop_galoufa_en_algerie pic.twitter.com/fGvjw38VDE
— zerekko (@zerekkoo) June 12, 2021