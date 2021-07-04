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أبدت استعدادها لتوفير اللقاحات عبر مؤسستها

الممثلة الفرنسية “بريجيت باردو” منزعجة من حملة “القالوفة” في الجزائر

نادية شريف
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الممثلة الفرنسية “بريجيت باردو” منزعجة من حملة “القالوفة” في الجزائر

توسلت الممثلة الفرنسية “برجيت باردو” رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لوقف القالوفة وإنقاذ الكلاب والقطط من المصير المأساوي الذي باتت تتعرض له في الجزائر.

وانضمت المدافعة الشرسة عن حقوق الحيوانات، إلى الحملة التي أطلقها جزائريون عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، جويلية الماضي، واصفة عملية الإبادة الممنهجة لكلاب وقطط الشوارع بالإعدام القاسي.

وقالت صاحبة الأدوار الشهيرة في السينما الفرنسية، عبر حسابها على تويتر، إنها مرعوبة من مصير الحيوانات الضالة في الجزائر، ودعت تبون لتجنيب الكلاب والقطط عمليات القتل المروعة.

وأضافت إنّ الحل الأمثل هو الشروع في حملة تلقيح، مبدية كامل الاستعداد لتوفير كافة اللقاحات عبر مؤسستها الرائدة في حماية الحيوانات والتي أسستها في ثمانينات القرن الماضي.

أوقفوا القالوفة.. هاشتاغ جزائري ضد إبادة الكلاب والقطط

تصدر هاشتاغ “أوقوفوا القالوفة” الترند على تويتر في الجزائر، بعدما أحدث ضجة بشأن إبادة الكلاب والقطط بطريقة مأساوية.

واستنكر ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عملية القتل الممنهجة التي طالت الكلاب والقطط في الشوارع، داعين للرأفة بها ووقف المجازر في حقها.

ومصطلح “القالوفة” المرافق لعملية التنديد هو عملية تكديس القطط والكلاب في صناديق حديدية ثم رشها بالماء وصعقها بالكهرباء، ثم حرق الجثث، ومعها حتى الحيوانات التي لم تمت أثناء عملية الصعق!

وفعّل ناشطون هاشتاغ “أوقفوا القالوفة” بعدما فاحت رائحة الجرائم في حق الحيوانات، والهدف هو نشر الوعي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

في ذات السياق استنجد البعض بالرئيس تبون لوضع حد لهذه المجازر، مؤكدين على ضرورة الرأفة بالحيوان وإيجاد حلول أخرى غير القتل بطريقة بشعة.

ونشرت الفنانة الجزائرية “نوميديا لزول” فيديو عبر حسابها على إنستغرام وهي تبكي على الفظائع المرتكبة قائلة: “هذا ليس عالمكم وحدكم”.

ودعا كثيرون لوقف محشرة الحيوانات في الحراش، لأن المكلفين بالعملية يعذبون القطط والكلاب بطريقة بشعة ويحرقونهم أحياء في بعض الأحيان!

وتساءل آخرون كيف يحدث هذا في بلد مسلم؟ كيف تباد الحيوانات بطريقة بشعة؟ أين حقوق الحيوانات؟ أين الخوف من الله؟ أين الجهات المعنية؟

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التعليقات
7
  • انسان

    الرأفة بالحيوان من اخلاق السلام.... عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها ، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال : ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل )( البخاري ) . والتصبير : أن يحبس ويرمى .

    3
  • محمد

    اين ذاهبة هذه الشعوب المتخلفة،المتوحشة و خاصة ارهابية بمعاملتها الوحشية و القاسية اتجاه البشر و خاصةً الحيونات ،لماذا لا توجد فيهم ذرة رحمة في هذا الكون،انظروا الى النصارى نصرهم الله،و الله احسن منكم

    1
  • دولة ميؤوس منها

    هذه الحيونات كلاب وقطط تسبح الله وقذ تشفع لي “بريجيت باردو” وفي نفس الوقت هذه الحيونات كلاب وقطط كيما ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ ) جهنمة تأكلك. أنشري وإلا ساتسأليين عليها يوم القيمة .

    1
  • دولة ميؤوس منها

    إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ .... ممكن يذخل من تعتبره كافر إلى الجنة ويخرجك من رحمته يامن تتقد أنك ضمنت الجنة بي زوج أحاديت ربمى ليست صحيحة . تذكر يذخل الجنة (إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) .. (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) ماشي صلاتك وتصدقك وصيامك فيها رياء ونفاق ، التواصل إجتماعي يكشف أن جزائري حاسد غائر يغتب يكدب ينتقد أخر ويعايره La méchanceté gratuite هذي تمنعك من الجنة وتحرق في نار قول أمين.

    0
  • دولة ميؤوس منها

    “برجيت باردو” في هذا إثم ، تنتصر الكافرة على مسلميين . أعتقد عندنا مفهوم خاطء للإسلام ، إذا الله عزوجل يقولنا (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ) و يقول (قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ). يفكر قاتل الكلاب والقطط إذا يذخل الجنة ، لاتعتقد إدعائك أنك مسلم يكفيك ، ثم لا ننسى أن ( إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) هذي مهمة جذا غذا تتفجى من من يذخل الجنة ما نزيدكش لكي لا رجعك كافر.

    0
  • صوت البلايغ في السقيفة

    قالوها ناس بكري - كان غير قعدت فرانسا - البغولة هذو مش تع بلاد و مش تع حكم - اشا اللي ما يستهلش

    -4
  • zinedine

    سُئِل مهاتما غاندي رائد تحرير الهند من الإستعمار البريطاني! ما الفرق بين الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة؟ فقال لهم الرأفة بالحيوانات!

    4

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