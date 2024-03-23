الممثلة الهندية بريانكا شوبرا تستفز المسلمين.. شاهد ماذا فعلت!

استفزت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا مشاعر المسلمين عبر العالم، بعد نشرها صورا عائلية وهي تزور معبدا هندوسيا أقيم على أطلال مسجد تاريخي.

وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة فقد أغضبت نجمة بوليوود المسلمين الذين شاهدوا صورها رفقة زوجها الأمريكي، نيك جونز، وابنتهما مالتي ماري، داخل معبد رام ماندير في أيوديا بولاية أوتار براديش.

وشاركت شوبرا صورها، الأربعاء، مع متابعيها عبر حسابها على إنستغرام معلقة بشأن المعبد: “بركاته للصغيرة والعائلة”.

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وبحسب ما أوضحت التقارير الواردة في هذا الشأن فإن الغضب تفجر عقب نشر بريانكا للصور لأن المعبد بني بالقوة على أطلال مسجد كبير، وتسبب هدمه بأحداث شغب عارمة قمعتها الشرطة الهندية والجماعات الهندوسية، وتسببت في مقتل أكثر من ألفين أغلبهم من المسلمين.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، احتفى في 22 جانفي الماضي بافتتاح المعبد الذي وصف بالأكبر بتاريخ الهند من حيث المساحة وعدد المصلين، بعد أن هدم المسجد البابري، والذي يعود إلى القرن الـ16 الميلادي خلال العصر المغولي، ودُمر في تسعينيات القرن الماضي على يد الجماعات الهندوسية المتطرفة بزعمهم أن موقع أيودهيا هو مسقط رأس الإله رام.

ورفض زعماء حزب المؤتمر، وهو أكبر حزب معارض في الهند، حضور حفل افتتاح المعبد، وفي الأيام التي تلت الحفل، تحركت الحكومة الهندية لهدم مواقع التراث الإسلامي الأخرى التي يعود تاريخها إلى قرون مضت. وتم الإبلاغ عن حوادث في جميع أنحاء الهند حيث قامت حشود قومية هندوسية مسلحة بتخريب الممتلكات المملوكة للمسلمين.

وكان افتتاح المعبد بمثابة وفاء بوعد انتخابي لمودي وحزبه بهاراتيا جاناتا اليميني للفوز بولاية ثالثة في السلطة بانتخابات وطنية التي تجرى هذا العام، في تجاهل واضح لدماء المسلمين وحقوقهم، وبخطوة أدانتها منظمة التعاون الإسلامي وجمعيات حقوقية حينها.

ويبلغ تعداد المسلمين في الهند 172 مليون نسمة، بنسبة تصل إلى 14.2% من السكان (وفق الإحصاءات الرسمية لعام 2011).

وجددت زيارة الممثلة الهندي العالمية، غضب المسلمين والحقوقيين عبر المنصات، لاسيما أن بريانكا تقدم نفسها كسفيرة للنوايا الحسنة وناشطة في مجال حقوق الإنسان في الحين الذي تتجاهل فيه مشاعر المسلمين ودمائهم.

وتساءل الصحفي، ياشار علي، قائلا “هل يدرك نيك جوناس أن زوجته القومية الهندوسية قد أخذته إلى أحد أكثر المواقع إثارة للجدل في الهند؟ الموقع الذي دمر فيه حشد من القوميين الهندوس مسجدا”.

في حين وصف الناشط الهندي، كوماري، الزوجين بشركاء إبادة المسلمين في الهند “عار عليهم، أي شخص يزور هذا الموقع يوفر غطاء لذبح المسلمين وتدمير مسجد بابري ومسيرة الإبادة الجماعية المستمرة في الدولة الهندية”.

ونعتت الناشطة إيلين وارنوس، بريانكا، بـ”الفاشية” وقالت “آمل الآن أن تتوقفوا أخيرا عن معاملتها كأيقونة نسوية، لأنها مجرد فاشية وعليكم انتقادها لكونها منافقة ضعيفة الشخصية كما كانت دائما”.

واستهجن الإعلامي أحمد أكبار، زيارة المغني الأميركي الشهير لتلك الزيارة مدونا “رؤية أخ جوناس في موقع انتصار القومية الهندوسية أمر سريالي للغاية”.

وكتب الصحفي عمر حياة ساخرا من زيارة بريانكا شوبرا للمعبد “ناشطة نسوية، ليبرالية، مناصرة للمساواة في الأجور، سفيرة اليونيسيف بريانكا شوبرا”.

الغناء في المسجد!

في حوار سابق لبريانكا شوبرا مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري في عام 2021، أثارت الممثلة الهندية جدلا حول الديانات في الهند، فقالت إنها تأثرت بالديانات المختلفة طوال حياتها، من المسيحية إلى الإسلام إلى الهندوسية.

وعندما سئلت عن رحلتها الروحية، قالت “مع تعدد الديانات التي لدينا في الهند.. نشأت في مدرسة دير، ومن هنا كنت على دراية بالمسيحية. كان والدي (يغني) في المسجد، وهذا جعلني أعرف جيدا الإسلام. كوني هندوسيا ومن عائلة هندوسية، قمت بتكييف طقوس وتعاليم الهندوسية. وفيما يتعلق بالروحانية، فهي جزء من بلدي، ولا أستطيع تجاهلها”.

وأثار تعليقها بغناء والدها في المسجد غضب كثيرا من المسلمين الذين نشروا تغريدات غاضبة على منصة إكس للإشارة إلى أنه لا يُسمح لأحد “بالغناء في المسجد”، وأضافت بعض التغريدات إلى أنه كان من الأفضل لها أن تتحدث عن أشياء تعرفها. في المسجد يصلي الناس ويغادرون أو يحضرون خطبة الجمعة، لكن لا أحد يغني في المسجد، وتساءل أحد المغردين “كيف لها أن تقول ذلك، وهي تعيش في بلد يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم؟”.

في حين شوبرا ذات البشرة السمراء قدمت نفسها في مجتمع هوليود كممثلة للأقليات، وتحدثت في لقاءات عدة حول تعرضها للاضطهاد والإحباط بسبب أصولها الهندية.

ولدت بريانكا شوبرا في 18 جويلية 1982 في جامشيدبور بالهند. وعندما كانت في المدرسة الثانوية، فازت بمسابقة ملكة جمال الهند، وسرعان ما تبعتها بحصولها على مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000 أيضا.

وفي أعقاب هذا النجاح الدولي، حولت تشوبرا أنظارها إلى عالم السينما، وأصبحت نجمة سينمائية في بوليود. وحققت شهرة كبيرة بمشاركتها في دراما مكتب التحقيقات الفدرالي “كوانتيكو”، والتي تم بثها من عام 2015 إلى عام 2018، وتصدرت عناوين الأخبار بزواجها من المغني والممثل نيك جوناس في ديسمبر 2018.