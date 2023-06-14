الممثل الخاص لبوتين: زيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا “حدث تاريخي”

وصف الممثل الخاص للرئيس الروسي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ”الحدث التاريخي”.

وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش منتدى الأعمال الجزائري الروسي، أن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون إلى روسيا “حدث تاريخي في العلاقات الودية التقليدية بين البلدين”.

وأضاف المسؤول يقول:”هذه الزيارة في مستوى عال، وهي مهمة جدا. نظرا لبرنامجها الكثيف والوفد الكبير المرافق للرئيس تبون”.

مضيفا:”نحن متأكدون من أنها (الزيارة) ستكون موفقة وناجحة، وتساهم في تطوير العلاقات الودية التقليدية وروابط الصداقة والتضامن بين الشعبين والبلدين”.

وأشرف الرئيس تبون يوم الأربعاء، على افتتاح منتدى رجال الأعمال الروس والجزائريين بالعاصمة الروسية موسكو، في ثاني أيام زيارته إلى البلاد.