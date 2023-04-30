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الجزائر

الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة يسلم أوراق اعتماده لغوتيريش

الشروق أونلاين
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الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة يسلم أوراق اعتماده لغوتيريش
ح.م
جانب من اللقاء

سلم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وتحادث بن جامع خلال حفل تسليم الأوراق بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مع الأمين العام غوتيريش حيث تطرق معه إلى علاقات التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية إضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية.

وأكد بن جامع تمسك الجزائر الدائم بمثل ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام الشرعية الدولية وقيم السلام والحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

كما أعرب عن دعم الجزائر للأمين العام في جهوده الرامية خاصة إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

من جهته, أبرز غوتيريش مكانة الجزائر ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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