المملكة الأردنية تنزل مساعدات طبية بالمظلات لمستشفى بغزة

أنزلت المملكة الأردنية مساعدات طبية عاجلة بالمظلات لأحد المستشفيات بقطاع غزة نظرا لقرب نفاد إمداداته وغلق معبر رفح.

وقال الملك الأردني عبد الله الثاني، مساء الأحد، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس إن القوات الجوية الأردنية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوا إلى المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة بعد منتصف الليل.

وأضاف أن هذه الخطوة، تعكس واجب بلاده تجاه الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة، وأن الأردن سيبقى السند والداعم الأقرب لأشقائه الفلسطينيين.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فإن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة بعد أن أوشكت إمداداته على النفاد نظرا لتأخر وصول المساعدات عبر معبر رفح.

وأوضح المصدر أن المستشفى الميداني الأردني سيستمر في العمل للتخفيف من معاناة سكان القطاع رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات.

ويستقبل المستشفى الميداني الأردني في غزة، الذي تأسس عام 2009 ويتبع للجيش الأردني، ما بين 1000 و1200 مريض يوميا، حسب الجزيرة نت.

وأعلن في 14 أكتوبر الماضي، أن المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، يواجه ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته بسبب نقص الإمدادات والقصف الإسرائيلي.

ليخرج المستشفى عن الخدمة الذي تأسس عام 2009، بسبب القصف الإسرائيلي للمناطق المحيطة به وقطع الطرق المؤدية إليه، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ويأتي إعلان الأردن هذا في وقت أعلنت فيه وزراة الصحة في القطاع خروج 16 مستشفى من إجمالي 35 في غزة عن الخدمة، بسبب تعرضها للقصف أو افتقارها للوقود لتشغيل مولداتها.

وقد أدى القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل منذ شهر على قطاع غزة لاستشهاد 9770 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة التي أكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، وجاوز عدد الجرحى 24 ألفا.