الممنوع والمسموح في إعداد أسئلة “السانكيام الجديد”

"دليل المفتش" يحظر نسخ موضوعين في وقت واحد

شرعت وزارة التربية الوطنية في تكوين مديريها الولائيين ورؤساء مصالح التمدرس والامتحانات ومفتشي التعليم الابتدائي لمادة اللغة العربية، حول عمليات إعداد وطبع مواضيع امتحان تقييم مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، للسنة الدراسية 2022/2023، تحسبا للانطلاق في برمجة “التقييمات الكتابية”، حيث تقرر الاستغناء عن “العلامات العددية” في تقييم التلاميذ فيما حدد “دليل المفتش” بدقة الممنوع والمسموح في عملية طبع الأسئلة.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأنه مع اقتراب موعد إجراء امتحان “السانكيام البديل” بصيغته الجديدة، دخلت الوزارة في مرحلة وضع الرتوشات الأخيرة للإجراءات التنظيمية واللوجيستيكية، وعليه فقد تقرر بخصوص “ملف التقويم”، إسقاط “العلامات العددية”، في تقييم تلاميذ أقسام الخامسة، إذ سيتم الاكتفاء بمنحهم ملاحظات وصفية ونوعية، تعبر عن مستواهم الدراسي في كل “تقييم كتابي” على حدة.

ولفتت مصادرنا إلى أن امتحان “السانكيام الجديد” لن يلغي اختبارات الفصل الدراسي الثالث، وإنما سيتم منح مدير المدرسة الابتدائية الحرية المطلقة في انتقاء مواقيتها وتاريخ إجرائها، حسب خصوصية كل مدرسة ابتدائية، وبالتالي سيتم برمجتها إما بعد الانتهاء من إجراء “التقييمات الكتابية”، والمقرر تنظيمها في الفترة بين 30 أفريل الجاري و23 ماي المقبل، أو خلال فترة الإجراء نفسها.

وبخصوص شروط وكيفيات إنجاح امتحان “السانكيام الجديد” على كافة المستويات، كشف “دليل المفتش” الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، بأن عملية طبع المواضيع في كافة المواد تمر بثلاث مراحل أساسية.

وتلزم المرحلة الأولى مدير المؤسسة التربوية القيام بأربعة أعمال قبل الشروع في عملية الطبع، ويتعلق الأمر أولا باستدعاء مساعدي المفتش المعنيين بعملية الدعم، وثانيا التأكد من توفر آلة النسخ أو آلة الطبع، الحبر، الملصقات، الورق الخاص بالطبع، وثالثا تحضير الوثائق الضرورية من وثيقة ترتيب طبع التقييمات الكتابية وأظرفة المواضيع، قائمة المدارس التابعة للمقاطعة، جدول إحصائي لتعداد تلاميذ أقسام السنة الخامسة ابتدائي لكل مدرسة، وكذا الأظرفة مزودة بالملصقات، ورابعا الوقوف على مراقبة أظرفة مواضيع المواد والتأكد من وجود اسم المدرسة، المادة، تاريخ إجراء التقييم، مدة الإجراء، عدد التلاميذ ومجموع أظرفة المواضيع حسب المادة.

وورد في الوثيقة نفسها، بأن المديرين مطالبون، عقب انتهائهم من إنجاز كافة الأعمال التي تخص المرحلة الأولى، بالانتقال مباشرة إلى إنجاز العمليات التي تخص المرحلة الثانية وهي “أثناء الطبع”، من خلال القيام بمراقبة أظرفة مواضيع المادة المراد طبعها حسب الرزنامة اليومية للتقييمات الكتابية والتأكد من وجود أظرفة جميع مدارس المقاطعة، إلى جانب الحرص على مطابقة الموضوع مع أظرفة المادة المراد طبعها، علاوة على طبع الوجه الأول من موضوع التقييم للمادة المعينة، بعدد تلاميذ المقاطعة، ثم طبع الوجه الثاني حسب كل مدرسة، بالإضافة إلى الإقدام على مراقبة نوعية الطباعة من حيث الوضوح، وفي حالة طباعة الموضوع على الوجهين يجب التأكد من طبع كلا الوجهين بشكل واضح، علاوة على القيام بعد المواضيع حسب عدد تلاميذ المدرسة المدون على الظرف ووضعها داخل الظرف الخاص بها.

وأشار الدليل إلى أن المديرين ملزمون أيضا، بوضع مواضيع التقييم أو التقييمين في الظرف المخصص لها بعد مطابقتها مع المعلومات الملصقة بالظرف، وختم الظرف وغلقه بإحكام، إلى جانب الحرص على وضع موضوعي تقييم فهم المكتوب لكل لغة في ظرف واحد، شريطة الفصل بينهما، والأمر نفسه بالنسبة لمادة التربية العلمية والتكنولوجية.

وألزمت الوثيقة كافة المؤطرين بالتقيد “بوثيقة ترتيب”، طبع التقييمات الكتابية، والمتضمنة لائحة التعليمات الممنوع والمسموح القيام بها أثناء القيام بعملية الطبع، ويتعلق الأمر بأهمية الامتناع عن طبع موضوعين مختلفين في الوقت نفسه، إلى جانب الامتناع عن طبع موضوع مادة ثانية، قبل الانتهاء الكلي من طبع موضوع المادة الأولى ووضعها في الأظرفة، بالإضافة إلى سحب الورق المستعمل في طبع الموضوع الأول قبل الشروع في طبع الموضوع الموالي.

وبخصوص المرحلة الثالثة والأخيرة، أكد “دليل المفتش”، بأن المديرين مطالبون بالقيام بثلاثة أعمال بعد عملية طبع المواضيع الخاصة بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، ويتعلق الأمر أولا بجمع أظرفة مواضيع التقييمات حسب كل مدرسة، وترتب وفق الرزنامة اليومية للتقييمات الكتابية، للتأكد من وجود أظرفة مواضيع جميع المواد الخاصة بكل مدرسة، وثانيا الحرص على تسليم أظرفة مواضيع تقييمات جميع المواد مغلقة ومختومة إلى مدير المدرسة يوميا، أو يومين قبل الإجراء بمحضر استلام، وثالثا أهمية تأكد مدير المدرسة عند الاستلام، من عدد الأظرفة والمعلومات المدونة عليها.