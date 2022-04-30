“المناجير” الرّاحل رايولا كان مدير أعمال هذا اللاعب الجزائري

فارق، السبت، مدير أعمال اللاعبين الشهير الإيطالي مينو رايولا الحياة، بعد مرض ألمّ به على مستوى الجهاز التنفّسي والرّئة تحديدا.

وغادر “المناجير” مينو رايولا هذا العالم، بعد أن أُدخل إلى أحد مستشفيات إيطاليا للعلاج. عن عمر يُناهز 54 سنة.

ويُعدّ مينو رايولا أحد أشهر وكلاء اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وإحدى أيقونات سوق الانتقالات. مثلما هو الشأن لِمواطنه لوتشانو موتجي والبرتغالي جورجي مينديز.

وأدار مينو رايولا أعمال عدّة لاعبين كبار في ساحة كرة القدم، أبرزهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان آسي)، والفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، والنرويجي أرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، ومواطنه جانلويجي دوناروما (باري سان جيرمان).

وبِشأن اللاعبين الجزائريين، كان مينو رايولا قبل وفاته، يُشرف على أعمال المدافع الدولي محمد فارس (26 سنة)، الذي يرتدي حاليا زيّ نادي تورينو الإيطالي. مُعارا لِمدّة 6 أشهر حتى الصيف المقبل، من قبل نادي لاتسيو الذي ينتمي إلى البلد ذاته، والمُرتبط معه بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2025.

ويخضع محمد فارس هذه الأيّام للعلاج والرّاحة، بعد إصابة خطيرة تعرّض لها على مستوى الرّكبة في جانفي الماضي، وأجبرته على إجراء عملية جراحية.