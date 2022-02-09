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رياضة

المناجير العام زفزاف يعاين ملعب تشاكر

سليم.ع
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المناجير العام زفزاف يعاين ملعب تشاكر

قام المناجير العام للمنتخب الوطني صبيحة الأربعاء، بزيارة ملعب تشاكر بالبليدة..
وتنقل زفزاف إلى ملعب تشاكر، أين عاين أرضية الميدان، ووقف على مدى جاهزيتها لمباراة الإياب أمام الكاميرون المرتقبة يوم 29 مارس المقبل، لحساب المباراة الفاصلة المؤهلة إلى مونديال قطر.
وزار المناجير العام للمنتخب الوطني، خلال تواجده في ملعب تشاكر، غرف تغيير الملابس، وتحدث مع مسؤولي الملعب الذين كانوا برفقته عن عديد النقاط، الخاصة بجاهزية تشاكر لمباراة شهر مارس.
وتتواجد أرضية ملعب تشاكر- حسب ما تبينه الصور الأخيرة- في حالة جيدة، خاصة في ظل المتابعة اليومية لإبقائه في أحسن حالاته.

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