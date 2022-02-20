… المناصب الشاغرة للإدماج

بلجود يؤكد على أولوية منتسبي الجهاز في قطاع الداخلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، الأحد، بالجزائر العاصمة، حرص قطاعه على توجيه المناصب الشاغرة إلى منتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.

استغلال الاحتياجات الفعلية لصالح حاملي الشهادات

وأوضح الوزير خلال عرضه أهم المحاور المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه بعنوان السنة المالية 2019، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع يحرص على “استغلال المناصب الشاغرة وفقا للاحتياجات الفعلية لمصالحه وتنفيذا لسياسة الحكومة في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتوجيه هذه المناصب الشاغرة إلى منتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات”.

كما أكد بلجود على “إعداد التقديرات المالية بدقة وصرامة والعمل على وضع اعتمادات مالية في حدود الاحتياجات الحقيقية المحددة مسبقا، ضمانا لمصداقية هذه التقديرات وتفادي حجز اعتمادات مالية دون استهلاكها، لاسيما في الظرف الراهن الذي تمر به بلادنا والمتميز بانخفاض الموارد المالية وما يجسد التقيد الصارم بمبادئ العقلنة والرشادة في النفقات العمومية”.

وأوضح في هذا الصدد أن ميزانية التجهيز لسنة 2019، تعد “امتدادا لبرامج الاستثمار التي تم الالتزام بها لاستكمال المشاريع التنموية التي تم تخصيصها سابقا والمتعلقة أساسا بمواصلة عصرنة الإدارة التي ترتكز على تقريب الإدارة من المواطن من خلال الاعتماد على الإدارة الإلكترونية لتحسين الخدمة العمومية”.

كما خصصت هذه الميزانية – حسب بلجود – لـ”تنظيم التهيئة العمرانية وضمان النظام والأمن العموميين وتعزيز الحماية المدنية والوقاية من الأخطار”، مشيرا إلى أن ميزانية التجهيز للبرنامج القطاعي الممركز تميزت بمواصلة إنجاز مشروع رخصة السياقة البيومترية والإلكترونية للتنقيط لغرض تعميمها على التراب الوطني والانطلاق في إنجاز 145 بنية تحتية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني و29 بنية تحتية لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية، مع استلام عدد من البنيات التحتية لفائدة المديريتين”.

وفيما يخص تهيئة الإقليم وجاذبيته، قال بلجود إنه تم “استلام دراسة تتعلق بتهيئة وتطوير للمنطقة الحدودية “الجنوب الكبير الشرقي” من ضمن تسع دراسات خاصة بهذه المناطق”.

وأشار إلى أنه، خلال سنة 2020، تم استلام ثلاث دراسات للمناطق الحدودية وهي: “الجنوب شرق”، “الجنوب غرب” و”الجنوب الكبير”، أما الدراسات الخمس المتبقية فهي: في “مرحلة المنح” وتتعلق بالمناطق الحدودية، وهي: “التل الشرقي”، التل الغربي”، “الهضاب العليا الشرقية”، “الهضاب العليا الغربية” و”الساحل الغربي”.