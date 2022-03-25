المناصرون الجزائريون يغزون دوالا من أجل “الخضر”

صنعوا أجواء مميزة بالمطار ومدرجات ملعب جابوما

صنع المناصرون الجزائريون أجواء استثنائية، الجمعة، في مدينة دوالا الكاميرونية التي تنقلوا إليها بالآلاف من أجل مساندة المنتخب الوطني في مواجهته أمام الكاميرون، إذ وفرت السلطات الجزائرية 11 رحلة كاملة لنقل المناصرين لحضور المباراة بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

ووصل الجزائريون، الذين بلغ عددهم 1500 مناصر، إلى مدينة دوالا ابتداء من الساعات الأولى لصباح أمس، وكان في استقبالهم عند وصولهم لمطار دوالا الدولي كل من وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق ووزير السياحة ياسين حمادي، وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة التي شهدتها دوالا صبيحة أمس، إلا أنّ عشاق “الخضر” قد وجدوا كل التسهيلات لاستكمال إجراءات دخول الأراضي الكاميرونية من خلال تخصيص خيمة خاصة لاستقبال المناصرين وتوجيههم، ووفرت السلطات الجزائرية 11 رحلة كاملة من الجزائر نحو دوالا، وبأسعار رمزية، وحظى “الخضر” بدعم قرابة 3 آلاف مناصر قادمين من الجزائر، بالإضافة إلى عشرات المناصرين الآخرين (المغتربين) الذين وصلوا من العديد من الدول الأوروبية وكندا، وأظهرت مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، آلاف المناصرين وقد أطلقوا العنان لحناجرهم وتشجيعاتهم مباشرة بعد نزولهم من الطائرة، حيث حولوا هدوء مدينة دوالا إلى احتفالات صاخبة قبل نقلها إلى مدرجات ملعب جابوما، وفرضت عبارة “وان. تو. ثري فيفا لالجيري” الشهيرة بقوة في دوالا.

ويتطلع المنتخب الوطني لبلوغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، بعد مشاركته في نسخ 1982 بإسبانيا، و1986 في المكسيك، و2010 بجنوب إفريقيا و2014 بالبرازيل، كما يسعى “الخضر” أيضا لتعويض غيابهم عن النسخة الأخيرة في روسيا 2018، وكذلك خيبة المشاركة السيئة في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، بعد ما خرجوا من الدور الأول إثر تعادل مع سيراليون 0-0، وخسارة من غينيا الاستوائية وكوت ديفوار (0-1 و1-3) تواليا.