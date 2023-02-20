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رياضة

المنافس المقبل لبلوزداد ينهزم وديا أمام النصر الليبي

عمر سلامي
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المنافس المقبل لبلوزداد ينهزم وديا أمام النصر الليبي
ح.م
لقطة من المباراة الودية التي جمعت بين المريخ السوداني والنصر الليبي

انهزم نادي المريخ السوداني أمام النصر الليبي، في إطار تحضيراته لمباراة الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد.

وخسر “المريخ”، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي لعبت الأحد، في ملعب النصر، ببنغازي، في ليبيا.

وكان النادي السوداني سباقا للتهديف في د 10 عن طريق إريك كمبالي، قبل أن يعدّل النصر النتيجة عن طريق مهاجمه إسلام الغناي في د 42، لتنتهي المرحلة الأولى على نتيجة التعادل.

وتمكن النصر الليبي من تسجيل هدف الفوز في د 89 من المباراة، بفضل اللاعب أحمد مكاري.

ويستقبل المريخ السوداني، الجمعة المقبل، فريق شباب بلوزداد، في ليبيا، وتحديدا بملعب بنينا ببنغازي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتعادل المريخ مع الزمالك المصري، في الجولة الثانية، وقبلها كان قد انهزم في الجولة الأولى أمام الترجي، بهدف دون رد.

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