المنافس المقبل لِزملاء محرز لم يسبق له الفوز على “الخضر”

التشكيل الأساسي لِمنتخب رواندا الذي واجه اللوزوطو، في الـ 25 من مارس الماضي، ضمن إطار تصفيات مونديال 2026.

استقرّ اتحاد الكرة الجزائري على قرار برمجة مباراة تحضيرية للمنتخب الوطني أمام المنافس الرواندي.

وتُجرى المباراة بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، مساء الخامس من جوان المقبل.

– تُصنّف رواندا ضمن منطقة شرق القارّة السّمراء، ومنتخبها لكرة القدم يُلقّب بِاسم “الدبابير”.

– يُدرّب منتخب رواندا التقني الجزائري عادل عمروش منذ مطلع شهر مارس الماضي.

– واجه المدرب عمروش “الخضر” 3 مرّات: قاد بوتسوانا وانهزم داخل القواعد (0-1) في الـ 18 من نوفمبر 2019، وبالبليدة (0-5) في مارس 2021، ضمن إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022، ثم أشرف على تنزانيا وجلب تعادلا سلبيا بِقسنطينة في سبتمبر 2023، لِحساب تصفيات “كان” 2024 (لم يكن مدربا في لقاء الذهاب داخل القواعد).

– خاض هذا المنتخب مرّة واحدة نهائيات كأس أمم إفريقيا وذلك في نسخة تونس 2004، وخرج من الدور الأول. وفي تصفيات نسخة 2025، أُقصي بعد أن تموقع ثالثا خلف الرائد النيجيري والوصيف البنيني وقبل متذيّل اللائحة فريق ليبيا، تحت إمرة المدرب الألماني تورستن شبيتلر.

– بدأ يُشارك في تصفيات كأس العالم انطلاقا من طبعة فرنسا 1998. وفي الاستحقاق الحالي (2026)، يتموقع ثانيا خلف الرائد منتخب جنوب إفريقيا، وقبل البينين ونيجيريا (مرّة أُخرى) واللوزوطو وزيمبابوي، تواليا.

– واجهت رواندا “الخضر” 6 مرّات ما بين 2004 و2013، كلّها في تصفيات المونديال، فخسرت 4 مرّات وتعادلت في مناسبتَين.

– في آخر تصنيف لـ “الفيفا”، صدر في الثالث من أفريل الحالي، تموقعت رواندا في المركز العالمي الـ 130، وشغل المنتخب الوطني الجزائري المركز العالمي الـ 36.