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رياضة

المنافس المونديالي لـ “الخضر” برمج مقابلتَين بِالبرتغال

علي بهلولي
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المنافس المونديالي لـ “الخضر” برمج مقابلتَين بِالبرتغال
ح.م
لقطة من المباراة الودّية بين الجزائر وغينيا كوناكري، في سبتمبر 2022.

قال اتحاد غينيا كوناكري لِكرة القدم في أحدث بيان له، إن منتخب بلاده سيُجري مقابلتَين تحضيريتَين في الأيّام القليلة المقبلة.

ومعلوم أن المنتخب الغيني أقوى مُنافس لـ “مُحاربي الصّحراء”، في تصفيات كأس العالم 2026. مُقارنة بِالفرق الأخرى للفوج وهي أوغندا والموزمبيق بوتسوانا والصومال.

وسيُواجه الغينيون ودّيا كلّا من الطوغو وغينيا بيساو في الـ 13  والـ 17 من أكتوبر الحالي، على التوالي. مع تنظيم المقابلتَين خارج القواعد بِالبرتغال.

وفي تصفيات المونديال، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع الضيف الغيني في جوان 2024 (الجولة الثالثة). وتُلعب مقابلة العودة بعيدا عن الدّيار في سبتمبر 2025 (الجولة الثامنة).

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