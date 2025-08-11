المنافس المونديالي لـ “الخضر” يُعيّن مدربا جديدا

أعلن اتحاد غينيا كوناكري لِكرة القدم مساء الإثنين، عن تعيين التقني البرتغالي باولو دوارتي مدربا جديدا لِمنتخب الأكابر.

وتُواجه غينيا كوناكري المنتخب الوطني الجزائري بِبلاد مراكش في الـ 8 من سبتمبر المقبل، لِحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ولم يُقدّم اتحاد الكرة الغيني تفاصيل العقد، على غرار مدة عمل المدرب الجديد دوارتي. واكتفى بِذكر أنه سيُنشّط مؤتمرا صحفيا بِالعاصمة كوناكري هذا الثلاثاء.

وسيخلف باولو دوارتي (56 سنة) التقني الفرنسي ميشال دوسويي، الذي درّب منتخب غينيا كوناكري ما بين سبتمبر 2024 وماي الماضي.

وكان نادي الخلود السعودي آخر فريق يدربه التقني دوارتي، وذلك لِفترة قصيرة ما بين جوان وأكتوبر 2024.

ويعرف دوارتي الكرة الإفريقية جيدا، حيث درب منتخبات بوركينا فاسو والغابون والطوغو، فضلا عن ناديَي الصفاقسي التونسي وبريميرو الأنغولي.

وكانت قيادته لِمنتخب بوركينا فاسو إلى نصف النهائي، والتموقع ثالثا في لائحة الترتيب العام لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بِالغابون، أفضل نتيجة للمدرب باولو دوارتي.