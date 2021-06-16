المنافس له مستوى طيب.. علينا الفوز وعلى اللاعبين التأكيد

مجيد بوقرة مدرب منتخب المحليين يتحدث عن لقاء الخميس أمام ليبيريا

قال مجيد بوقرة مدرب المنتخب الوطني للمحليين إن المواجهة أمام ليبيريا تعد امتحانا حقيقيا لمعرفة مدى استعداد تشكيلته للاستحقاقات القادمة.

وأكد “الماجيك” في تصريحات لموقع الفاف قائلا: “كل ما يمكنني قوله أننا سنسعى للفوز بالمقابلة و تشريف الألوان الوطنية”، مشيرا في ذات السياق إلى صعوبة إيجاد منافس لخوض هذه المقابلة الودية، خاصة وانّ موعد إقامتها خارج رزنامة الاتحادية الدولية لكرة القدم، وأوضح “من الصعوبة بمكان إيجاد منافس في الظروف الحالية، خارج تواريخ الفيفا، لقد أتممنا جميع الإجراءات مع منتخب بورندي لكن المقابلة ألغيت بسبب مشاكل لوجيستيكية، كنا متواجدين بتونس والوسيط اقترح علينا مواجهة منتخب ليبيريا المتواجد بتونس، هذه المقابلة تناسبنا كثيرا، ومن منطلق أن تكلفتها أقل بكثير من الإتيان بفريق من الخارج زيادة على أن تشكيلة ليبيريا تتمتع بمستوى طيب و سبق لها مواجهة منتخب مصر الذي سنقابله في الكأس العربية”.

وفي هذا السياق، قال بوقرة :”نحن جد متحمسون للعب هذه المقابلة، فمجرد أننا سنواجه منتخب”أول” واللعب بوهران في مقابلة سندشن بها الملعب الجديد، من شأنه كل ذلك أن يعطينا دفعا إضافيا لتقديم أحسن وجه ممكن”، مضيفا “أنّ المواجهة ستكون فرصة سانحة له للحصول على فكرة واضحة على لاعبيه خاصة من الجانب التقني”، وحرص بوقرة على إبراز أهمية تحقيق أشباله لنتيجة إيجابية في هذه المقابلة الأولى تحت قيادته، التي ستقام بالملعب الجديد بوهران. وبخصوص هذا الملعب قال بوقرة: “الصور التي وصلتنا من وهران تبين أنّ الملعب رائع وأرضيته ممتازة، هذا الأمر يسعدنا كثيرا، أعلم أنه أعدّ خصيصا لاحتضان ألعاب البحر المتوسط، التي أتمنى أن تكون ناجحة على جميع الأصعدة”، مضيفا “أتمنى أن نتمكن في المستقبل من استضافة منافسات أخرى مثل كأس أمم إفريقيا مثلا”.

وأجرت تشكيلة أشبال المدرب مجيد بوقرة حصة تدريبية أمس على أرضية الملعب الجديد لمدينة “الباهية” وهران.

تجدر الإشارة أن هذا التربص الأول للاعبين المحليين يندرج ضمن برنامج تحضيرات النخبة الوطنية للكأس العربية للأمم (فيفا-قطر 2021)، المقررة إقامتها في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، وسيخوض المنتخب الجزائري للمحليين غمار هذه المنافسة في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات مصر والفائز من مقابلتي لبنان مع جيبوتي وليبيا مع السودان.