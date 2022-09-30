المناورات العسكرية الجزائرية الروسية ليست ضد أي طرف

جهات تحاول الاصطياد في المياه العكرة.. مصادر لـ"الشروق":

تعمل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون، على قدم وساق لاستكمال التحضيرات الخاصة بالمناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والجزائر لمكافحة الإرهاب التي أطلق عليها “درع الصحراء 2022″، والمزمع تنظيمها في شهر نوفمبر المقبل بولاية بشار .

العمليات التدريبية بعيدة عن كل المزايدات أو توجيه رسائل لأي جهة كانت

وفي السياق، كشفت مصادر “الشروق”، أن الجزائر من خلال هذه المناورات العسكرية الجزائرية ـ الروسية، لا تستهدف أي طرف من الأطراف، كما أنها بعيدة عن أي مزايدات أو رسائل كما تدعي بعض الجهات التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة لتعطي خلفيات وقراءات هي في الأساس مجرد تخمينات وخزعبلات لا أساس لها من الصحة.

وقد تم تحديد “حماڤير” بولاية بشار كمسرح للمناورات العسكرية الجزائرية ـ الروسية والمخصصة لمحاكاة عمليات تكتيكية لمكافحة الإرهاب، كونه يحمل دلالة رمزية تعود إلى حقبة الاستعمار الغاشم، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الجزائر أضحت قبلة للمجموعة الدولية للنهل من تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب، واستخلاص الدروس من خبرتها في مواجهة هذه الظاهرة، بعيدا أن أي أغراض أو أهداف أخرى مثل ما يزعم نظام المخزن.

أول مناورة تكتيكية مع روسيا في الجزائر للبحث عن الإرهابيين وتدميرهم

وقد أكدت روسيا ذلك بحر الأسبوع الماضي، على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة خارجيتها، ماريا زاخاروفا، حينما قالت إن “التدريبات المقبلة لمكافحة الإرهاب بين الجزائر روسيا “درع الصحراء -2022″ مخطط لها وليست موجهة ضد طرف ثالث”.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن التدريبات الجزائرية الروسية للقوات البرية ستنظم في الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر المقبل في ميدان التدريب حماڤير بالجزائر، وقالت: “إن هذه التدريبات على مكافحة الإرهاب مخطط لها ويتم إجراؤها في إطار البرنامج المعتمد للتعاون العسكري مع الجزائر”.

ماريا زاخاروفا: التدريبات مخطط لها في إطار البرنامج المعتمد للتعاون

وختمت تصريحها بالقول “أود أن أؤكد أنها، مثل جميع التدريبات العسكرية التي تشارك فيها روسيا، ليست موجهة ضد أي طرف ثالث”.

كما كشف المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في بيان له أنه “لأول مرة في الجزائر، ستنظم مناورة مشتركة بين روسيا والجزائر لمكافحة الإرهاب “درع الصحراء 2022″”، مضيفا أن هذه المناورة، ستشمل “أعمالا تكتيكية للبحث عن الإرهابيين في الصحراء وتدميرهم”.

وأوضح المكتب الإعلامي أن نحو 80 جنديا روسيا من تشكيلات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، و80 جنديا جزائريا سيشاركون أيضا في الحدث، وقد جرت أول مناورة تكتيكية روسية جزائرية مشتركة من هذا النوع في أكتوبر 2021 في ساحة التدريب “تارسكوي” في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية، وشارك فيها حوالي 200 عسكري من البلدين.

وكان الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد صرح بأن “العلاقات القوية بين الجزائر وروسيا تعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية بينهما، وقد وصلت إلى مستوى مثالي، ونأمل أن نجعلها أولوية ونحافظ على المستوى العالي الذي وصلت إليه”.

كما أعرب شنقريحة عن “امتنانه” لتعزيز روسيا الإمكانات العسكرية للقوات المسلحة الجزائرية، وقدم شكره لموسكو على “مساعدة الجزائر لمواجهة التهديدات والتحديات على خلفية الوضع المتدهور في المنطقة والعالم”.