المنتجات الجزائرية تحقق حضورًا لافتًا في السوق الإسبانية

رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي جابر بن سديرة:

أكد رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، جابر بن سديرة، أن الجزائر أصبحت اليوم طرفًا اقتصاديًا مهمًا في السوق الإسبانية بفضل تنوع صادراتها الوطنية، مشيرًا إلى أن المنتجات الجزائرية، على غرار التمور وزيت الزيتون والفواكه والسيراميك، عززت حضورها في إسبانيا، بما يجعل العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتجه نحو شراكة تقوم على مبدأ “رابح – رابح“.

وأوضح بن سديرة، خلال استضافته في برنامج “اقتصاد ملتيميديا”، أن تنامي الصادرات الجزائرية يعكس التحول الذي تشهده العلاقات التجارية مع إسبانيا، ويؤكد المكانة التي باتت تحتلها الجزائر كشريك اقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى الجزائر تكتسي أهمية خاصة، كونها تأتي بعد سنوات من التوتر بين البلدين، وتمثل فرصة لإعادة بعث العلاقات الثنائية، لاسيما في شقها الاقتصادي، وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن المستثمرين الإسبان يشكلون عنصرًا مهمًا في تنشيط المبادلات التجارية، مستفيدين من المناخ الاستثماري الذي توفره الجزائر، من خلال حزمة من الامتيازات، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتسهيل عمليات التصدير، وهي إجراءات لاقت، بحسبه، استحسان المتعاملين الاقتصاديين الإسبان.

ولفت بن سديرة إلى أن شركات الشحن الإسبانية أبرمت عدة اتفاقيات مع ميناء الجزائر، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي كبوابة نحو الأسواق الإفريقية، حيث يتيح خطوطًا بحرية تربط الجزائر بكل من نواكشوط ونواذيبو وداكار، ما يعزز حركة تصدير السلع والمنتجات الإسبانية نحو القارة.

كما كشف أن الاهتمام الإسباني بالسوق الجزائرية تجسد في زيارة خمس غرف تجارية إسبانية إلى الجزائر تباعًا، لاستكشاف فرص جديدة في مجالي التجارة والاستثمار، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تدخل مرحلة جديدة قوامها تكامل المصالح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.