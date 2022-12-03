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الجزائر

المنتجات بدون “ترميز” ممنوعة في الجزائر بداية من هذا التاريخ!

الشروق أونلاين
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المنتجات بدون “ترميز” ممنوعة في الجزائر بداية من هذا التاريخ!

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، السبت، عن منع دخول أي منتوج محلي أو مستورد إلى السوق الوطني بدون ترميز “كود بار” بعد تاريخ 29 مارس، مشيرا إلى أن المنتوجات المستوردة يجب أن تحمل  كود بار الخاص ببلدانها.

وشدد المسؤول على قطاع التجارة،  خلال ندوة صحفية حول الرمز العمودي “كود بار” على المنتجات واسعة الاستهلاك، على أهمية هذا الرمز ودوره في تسهيل عملية تصدير المنتجات بسهولة ودون مشاكل وتفادي التقليد.

وأوضح رزيق أنه أسدى تعليمات لمصالحه لإطلاق النشاطات التحسيسية في هذا الشأن مع المنتجين والمستوردين والمصدرين.

وأشار الوزير، أن مصالحه أمهلت المعنيين بالأمر مهلة للانخراط في هذا المسعى إلى غاية 29 مارس 2023.

وقال رزيق في كلمة له أن هذا الرمز إجباري بعد انقضاء هذه المهلة، والمنتوج سيكون غير قانوني في حال عدم احتوائه على الرمز المطلوب.

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