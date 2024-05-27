المنتج الوطني تنافسي ويلقى الرواج بالأسواق العالمية

أصبح يتمتع بالجودة والكفاءة العالية.. زيتوني:

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أن الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتج الجزائري الذي أشرف على افتتاحه الاثنين بولاية الطارف، تعد فرصة لتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس وليبيا وباقي الدول الإفريقية.

وصرح الوزير خلال زيارته إلى ولاية الطارف أن ”المنتج الجزائري أصبح يتمتع بالجودة والكفاءة العالية مما يمكنه من الولوج إلى الأسواق الدولية بكل أريحية ويحجز مكانة تنافسية في الأسواق العالمية”.

وأوضح في هذا الصدد أن “الطموحات الحالية تتمثل في جعل الجزائر قطبا هاما للتصدير نحو مختلف بلدان العالم لاسيما الإفريقية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط”.

وبالمناسبة دعا زيتوني رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في هذا الصالون للعمل سويا لخلق تكامل اقتصادي من خلال إرساء علاقات اقتصادية وتجارية تشمل كافة الميادين.

ويشارك في هذا الصالون 50 متعاملا اقتصاديا جزائريا ينشطون في مجالات مختلفة إلى جانب مشاركة رجال أعمال من جمهورية تونس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي للولايات التونسية باجة وجندوبة والكاف ورجال أعمال من دولة ليبيا.

وسمحت هذه التظاهرة الاقتصادية بجمع المنتجين الناشطين في مختلف الميادين على غرار الصناعات الغذائية، الأدوية، الخدمات، الحديد والصلب، الخشب، البلاستيك، الزجاج، مواد التغليف، مواد التنظيف، حيث تضمن المعرض تشكيلات متنوعة من مختلف الصناعات الجزائرية المحلية.

وقد أشرف الوزير بالمنطقة الصناعية “المطروحة” بولاية الطارف على عملية تصدير 183 طرد من الخشب الخام نحو دولة تونس.