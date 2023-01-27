المنتحب المحلّي مُتعادل وبطاقتان حمروان

أنهى المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم الشوط الأوّل من مواجهة نظيره الإيفواري، بِنتيجة التعادل السلبي.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، في إطار ربع نهائي منافسة “شان” 2023. تحت إدارة حكم الساحة الموريتاني عبد العزيز بوح، بِمساعدة زميلَيه السنيغالي نوحا بانغورا والمالي موديبو ساماري.

وعاد الناخب الوطني مجيد بوقرة إلى توظيف التشكيلة الأساسية “التقليدية” ضد كوت ديفوار، بعدما أجرى ثمانية استبدالات في المواجهة الأخيرة أمام الموزمبيق.

وعرف الشوط الأوّل طردَ لاعبٍ من كلّ منتخب، والأمر يتعلّق بِحارس المرمى الجزائري ألكسيس قندوز في الدقيقة الـ 20، وعوّضه زميله حامي العرين فريد شعال، مع إخراج بوقرة لِمتوسّط الميدان أحمد قندوسي. والمدافع الإيفواري كواسي أتوهوله ياو في الدقيقة الـ 34.