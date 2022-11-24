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رياضة

المنتخبات الإفريقية الخمسة تعجز عن الفوز في المونديال

علي بهلولي
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المنتخبات الإفريقية الخمسة تعجز عن الفوز في المونديال
ح.م
لقطة من مباراة مُنتخبَي غانا والبرتغال.

عجزت المنتخبات الإفريقية الخمسة عن حصد نقاط الفوز، في الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم الجارية أطوارها هذه الأيّام بِقطر.

واستهلّت السنيغال المنافسة بِخسارة نتيجتها (0-2) أمام هولندا، ثمّ تعادلت تونس سلبا مع الدانمارك، وكرّرت بعدها المغرب النتيجة ذاتها مع كرواتيا، بينما خسرت الكاميرون بـ (0-1) أمام سويسرا، وانهزمت غانا بـ (2-3) أمام البرتغال مساء الخميس.

وبقيت مقابلتان لِكلّ منتخب إفريقي، في ستّ مجموعات تضمّ كلّ واحدة منها أربعة فرق. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور ثمن النهائي.

وتكرّر سيناريو مونديال ألمانيا 2006، ونقصد هنا مشاركة خمسة منتخبات إفريقية في كأس العالم. وحينها خسرت كوت ديفوار في الجولة الأولى بـ (1-2) أمام الأرجنتين، وانهزمت أنغولا بـ (0-1) أمام البرتغال، وخسرت غانا بـ (0-2) أمام إيطاليا، وانهزمت الطوغو بـ (1-2) أمام كوريا الجنوبية، وتعادلت تونس بـ (2-2) مع السعودية.

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