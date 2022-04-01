المنتخبات العربية والإفريقية في أفواج مونديالية نارية

وقعت المنتخبات العربية والإفريقية ضمن أفواج “ملتهبة”، في نهائيات كأس العالم نسخة قطر 2022.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم بِقيادة الرئيس جياني أنفونتينو مساء الجمعة، بِسحب قرعة المونديال، بِالعاصمة القطرية الدوحة.

وتستضيف قطر منافسة كأس العالم، في فترة ما بين الـ 21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المقبلَين.

وقُسّمت المنتخبات الـ 32 المشاركة في المونديال، على 8 مجموعات تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج، للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس العالم.

وكان منتخب فرنسا قد أحرز كأس النّسخة الماضية بِروسيا في صيف 2018، وتموقعت كرواتيا في المركز الثاني.

وتشكّلت الأفواج الثمانية على النّحو التالي:

الفوج الأوّل: قطر، الإكواتور، السنيغال، هولندا.

الفوج الثاني: إنجلترا، إيران، أمريكا، (بلاد الغال تُواجه الفائز من مباراة اسكتلندا وأوكرانيا/ في جوان المقبل).

الفوج الثالث: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولونيا.

الفوج الرابع: فرنسا، (الإمارات تُواجه أستراليا، والفائز منهما يلعب ضد البيرو/ في جوان المقبل)، الدانمارك، تونس.

الفوج الخامس: إسبانيا، (كوستاريكا تُواجه زيلاندا الجديدة/ في جوان المقبل)، ألمانيا، اليابان.

الفوج السادس: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

الفوج السابع: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

الفوج الثامن: البرتغال، غانا، الأوروغواي، كوريا الجنوبية.