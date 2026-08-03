المنتخبان الجزائريان للملاكمة رجال وسيدات يفوزان بكأسي دورة “مصطفى هغرولاهوفيتش”

فاز المنتخبان الجزائريان للملاكمة، رجال وسيدات، بكأسي النسخة الرابعة والعشرين للدورة الدولية “مصطفى هغرولاهوفيتش”.

ونظمت الدورة الدولية مصطفى هغرولاهوفيتش” في الفترة من 27 جويلية إلى 1 أوت بالبوسنة والهرسك.

واحتل المنتخبان الجزائريان للملاكمة رجال وسيدات، المرتبة الأولى في الترتيب العام، حسب الفرق لدى الجنسين.

وشارك المنتخبان الجزائريان في الدورة إلى جانب منتخبات أخرى هي: كرواتيا، إيطاليا، أوكرانيا، مونتنغرو, ليتوانيا، مقدونيا الشمالية، اليابان، كوسوفو و أفغانستان.

ونالت الجزائر ميداليتين ذهبيتين عن طريق رانية منصوري و إشراق شايب، لدى السيدات.

وفازت إشراق شايب بلقب أحسن ملاكمة في الدورة، بينما أضافت الملاكمات الجزائريات ثلاث فضيات بواسطة الجوهر بنان، مليسة حمادة ودعاء رواز.

واحتل منتخب الرجال المركز الأول في الترتيب العام بفضل كل من أمين زناز، مصطفى عبدو ومحمد إسلام يعيش الذين توجوا باللقب في أوزانهم، حيث عاد لقب أحسن ملاكم في الدورة للجزائري مصطفى عبدو.

ونال عبد الرحيم مقاطع ميدالية فضية، فيما حصل كل من محمد عباس، بن شقرة، محمد علوي ومحمد معاوي على ميداليات برونزية.