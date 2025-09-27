المنتخبُ المحلّي يتربص في مصر شهر نوفمبر ويواجه “الفراعنة” ودياً

استعداداً للبطولة العربية في قطر نهاية العام

سيكونُ المنتخب الوطني المحلّي على موعد مع خوض مباراة ودية أمام نظيره المصري شهر نوفمبر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش التربّص التحضيري الذي سيخوضه أشبال بوقرة، استعدادًا لخوض غمار البطولة العربية القادمة المقرّرة في قطر نهاية العام الجاري، علماً أنّ الطّاقم الفنّي للمنتخب كان قد اقترح على الاتّحاد الجزائري في الساعات الأخيرة برمجة تربّص تحضيري في مصر بالنّظر إلى تشابه المناخ السائد في القاهرة وقطر في تلك الفترة.

ويتّجه الاتّحاد الجزائري لكرة القدم نحو قبول مقترح “الماجيك” ومعاونيه، بهدف وضع المنتخب في أفضل الظروف بهدف الدفاع عن اللّقب العربي المحصّل عليه عام 2021 في قطر، ومن ثمّة محو آثار التعثّر المفاجئ في البطولة الإفريقية الأخيرة التي جرت في كينيا، أوغندا وتنزانيا شهر أوت المنقضي، قبل توديع زملاء بوحلفاية المسابقة من دورها الربع نهائي على يد منتخب السودان.

ومعلومٌ أنّ المنتخب الوطني المحلّي سيدخل في الفترة المقبلة مرحلة مهمّة قبيل خوض غمار البطولة العربية في الفترة ما بين الفاتح إلى 18 ديسمبر في قطر، حيث سيواجه نظيره الفلسطيني وديًا في مناسبتين يومي 9 و13 أكتوبر المقبل، على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، التي ستحتضن تربّص المنتخب في الفترة ما بين 6 إلى 15 من الشهر الداخل، التي تصادفُ فترة التوقّف الدولي، الذي يتزامن مع مواجهتي المنتخب الأوّل لحساب الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم 2026، وهو الأمر الذي جعل مدرّب المنتخب المحلّي مجيد بوقرة يُقرّر نقل التربّص إلى عنابة، على اعتبار أنّ مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى سيكون تحت تصرف المنتخب الأوّل.

ويشارك المنتخب المحلّي في البطولة العربية القادمة في المجموعة الرابعة، حيث سيفتتح المسابقة يوم 3 ديسمبر المقبل، على ملعب “البيت” في مدينة الخور بمواجهة الفائز من المباراة الفاصلة التي ستجري بين منتخبي السودان ولبنان يوم 23 نوفمبر 2025، ثمّ الفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، المقررة يوم 6 ديسمبر على ملعب 976، “ملعب رأس أبو عبود” سابقا فالمنتخب العراقي يوم 9 ديسمبر على ملعب “البيت”.