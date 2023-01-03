أربعة منتخبات تتربص في تونس

انضم المنتخب الإيفواري إلى قائمة المنتخبات التي أعلنت إجراء تربص بتونس استعدادا لمشاركتها في كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام في الجزائر بين 13 جانفي و4 فيفري2023.

وحط منتخب كوت ديفوار الرحال بتونس منذ يوم الفاتح من جانفي 2023 وسيجري تربصا في مدينة طبرقة يستمر إلى غاية 12 جانفي الحالي، ولن يكون منتخب الفيلة الوحيد الذي يتربص بتونس بما أن منتخبات موريتانيا وليبيا والسنغال أعلنت سابقا ان محطتها التحضيرية الأخيرة قبل “الشان” ستكون بمدينة طبرقة التونسية. تجدر الاشارة إلى ان المنتخب الإيفواري سيتبارى وديا مع ليبيا ثم مع موريتانيا قبل التوجه إلى الجزائر للمشاركة في “الشان”.

المنتخب الأنغولي في تربص بالبرتغال

شرع المنتخب الأنغولي لكرة القدم في تربص تحضيري بلشبونة (البرتغال)، تحسبا للطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للمحليين، شان-2022، المقررة بالجزائر.

وبالإضافة إلى تعزيز الجانب البدني والتقني للمنتخب الأنغولي بالأراضي البرتغالية، سيحاول أيضا برمجة مباريات ودية أمام فرق محلية، قبل التوجه إلى وهران، أين تخوض أنغولا رفقة موريتانيا ومالي مقابلاتها في المجموعة الرابعة.

وتسلم المنتخب الأنغولي، يوم الجمعة الماضي من يدي وزيرة الشباب والرياضة، بلميرا بربوسا، علم الجمهورية، كما تلقى تشجيعاتها لتحقيق مشوار طيب في المنافسة القارية، وهذا خلال حفل نظم بالمركب الرياضي بسيداديلا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأنغولية.

وأكد نائب رئيس الاتحادية الأنغولية لكرة القدم (فاف)، بولو نيتو، أن كل الظروف التقنية واللوجيستيكة مواتية لإنجاح تربص البرتغال وتحقيق نتيجة إيجابية في موعد الجزائر. وأبدى قائد الفريق الوطني، حارس المرمى نيبلي تفاؤله بقدرة زملائه على تحقيق مشوار مشرف، أحسن من الطبعة الماضية، حين وصلت أنغولا إلى ربع النهائي. وهذه المشاركة الثالثة للمنتخب الأنغولي في المنافسة الخاصة باللاعبين المحليين الناشطين بإفريقيا، بعد نسخة السودان- 2011، حين احتل المركز الثاني، بعد انهزامه في النهائي بـ 0-3 أمام تونس. وفي طبعة المغرب- 2018، أقصي “البلانكاس نيغراس” في الدور ربع النهائي، ضد نيجيريا بـ 1-2.

غانا المنتخب الثاني الذي يحل بالجزائر

حل، الثلاثاء، بالجزائر، المنتخب الغاني لكرة القدم، تحسبا للمشاركة في الطبعة السابعة من بطولة افريقيا للأمم للمحليين 2022، المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي الجاري إلى 4 فيفري المقبل .

وكان في استقبال منتخب غانا، الذي يسجل عودته للمنافسة القارية بعد غيابه عنها لثماني سنوات، بالمطار الدولي هواري بومدي، عضو المكتب الفدرالي للفاف حكيم مدان .

وسيواجه منتخب “النجوم السوداء”، الذي أنهى يوم الاثنين تربصه التحضيري بمصر، نظيره الجزائري للمحليين، وديا، يوم السبت المقبل بملعب ميلود هدفي بوهران على الساعة الثامنة مساء.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثالثة التي تقام مقابلاتها بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، رفقة منتخبات كل من المغرب (حامل اللقب)، والسودان ومدغشقر .

وبهذا، يكون منتخب غانا، المنتخب الإفريقي الثاني الذي يحط الرحال بالجزائر، بعد منتخب الموزمبيق الذي وصل يوم الجمعة المنصرم ويجري حاليا تربصه التحضيري الأخير تحسبا للمنافسة القارية .

ومن المقرر أن يتواصل، وصول وفود المنتخبات الإفريقية الـ15 المتبقية المعنية بالمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، أيام 9 و10 و11 جانفي الجاري، حسب ما أفادت به لجنة التنظيم المحلية لدورة الجزائر .