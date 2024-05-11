المنتخب الأوغندي يضغط لبرمجة مواجهة الخضر بـ”كامبالا”

لجنة من "الكاف" قامت بزيارة تفقدية للملعب

بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يترقب المنتخب الأوغندي استقبال المنتخب الوطني بملعب كامبالا، حيث القرار النهائي من طرف الهيئة الكروية القارية في الأيام القليلة القادمة بهدف لعب كل أوراق التأهل لكأس العالم 2026، المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقالت مصادر صحفية أوغندية، أمس، إن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم استقبل يوم الأربعاء الماضي وفدا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث قام بمراقبة ملعب مانديلا الوطني الملقب بـ “نامبولي”، وقد استفاد الملعب الذي يقع مقره في كمبالا من عمليات إعادة التطوير الرئيسية من أجل الحصول في النهاية على موافقة الكاف. وهي موافقة ضرورية للعب المباراتين المقبلتين في جوان المقبل أمام بوتسوانا والجزائر أخيراً على أرضها، بعد أكثر من أربع سنوات وهو يواجه منافسيه خارج الديار.

وقال موسى ماغوغو، رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية: “عندما نظمنا المباريات التجريبية في (نامبولي) بالعاصمة كامبالا، أرسلنا صورًا ومقاطع فيديو إلى “الكاف”، ويسعدني أن أبلغكم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعجب بها”.

وأضاف: “لم نتلق اتصالاً نهائياً بعد، لكن الكاف أرسل مفتشاً (الأربعاء)، وقدم تقريره وغادر (الخميس). ولكنني متفائل جدًا لأننا نتوقع الإجابة في الأيام المقبلة. (…) إن تنظيم مباراة خارج أرضنا يكلف الاتحاد أموال باهظة”. وأضاف: “إذا سمح لنا الكاف أخيرًا باستضافة مبارياتنا المقبلة في تصفيات كأس العالم في (نامبولي) بالعاصمة كامبالا، فسوف يشرفنا ويسعدنا أن نرى منتخب أوغندا يلعب على أرضه مرة أخرى بعد غياب دام لأكثر من أربع سنوات”.

وكان الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، قد أجرى تجارب على ملعبه مانديلا الوطني؛ تحسبا لحصوله على الضوء الأخضر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لتأهيله لاستضافة مباريات منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026، ومنها مباراته أمام المنتخب الجزائري يوم 10 جوان المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات. ويُنتظر أن يُصدر الكاف قراره قبل مباراته الأولى من تصفيات كأس العالم بـ30 يوما مثلما تقتضيه القوانين العالمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط. وسيخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة شهر جوان المقبل؛ الأولى أمام غينيا بملعب نيلسون مانديلا يوم 3 جوان قبل مواجهة أوغندا في الـ 10 من نفس الشهر.