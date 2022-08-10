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رياضة

المنتخب الأولمبي في رواق جيّد للمرور إلى نصف النهائي

علي بهلولي
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المنتخب الأولمبي في رواق جيّد للمرور إلى نصف النهائي

تعادل المنتخب الوطني الأولمبي لِكرة القدم عصر الأربعاء، بِهدف لِمثله مع نظيره السنيغالي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمسابقة كرة القدم في ألعاب التضامن الإسلامي بِمدينة قونية التركية.

وسجّل هدف المنتخب الوطني الأولمبي المدافع شمس الدين بكوش، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 84.

واهتزّت شباك حارس المرمى رضوان معاشو حامي عرين أولمبيي “الخضر”، بِهدف سنيغالي في الدقيقة الـ 63. مع الإشارة إلى أن بكوش ومعاشو ينتميان إلى نادي شباب بلوزداد.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته، فازت تركيا على منتخب الكاميرون بِنتيجة (3-2).

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- تركيا

2- الجزائر

3- السنيغال

4- الكاميرون

وخلال الجولة الثالثة والأخيرة الجمعة المقبلة، يُواجه لاعبو الناخب الوطني نور الدين ولد علي نظراءهم من تركيا، وتتبارى السنيغال مع الكاميرون.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور نصف النهائي.

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