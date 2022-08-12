المنتخب الأولمبي يتأهّل لِنصف النهائي ويُواجه السعودية

تأهّل المنتخب الأولمبي الجزائري مساء الجمعة، للدور نصف النهائي من عمر مسابقة كرة القدم الخاصّة بِألعاب التضامن الإسلامي، نسخة مدينة قونيا التركية 2022.

وتعادل أولمبيو “الخضر” بِهدف لِمثله مع نظرائهم من تركيا، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتموقع المنتخب الوطني الأولمبي ثانيا بِرصيد 5 نقاط، خلف الفريق التركي صاحب صدارة الفوج الأوّل بـ 7 نقاط. وحلّت السنيغال ثالثة بِمجموع 4 نقاط، وتذيّلت الكاميرون اللائحة بِلا شيء.

وفي الدور نصف النهائي الإثنين المقبل، يلعب رجال الناخب الوطني نور الدين ولد علي، مع نظرائهم من فريق السعودية مُتصدّر جدول ترتيب الفوج الثاني. ويتبارى منتخب تركيا لِأقلّ من 23 سنة مع فريق أذربيجان.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي لِكرة القدم عصر الأربعاء، قد تعادل بِهدف لِمثله مع نظيره السنيغالي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمسابقة كرة القدم في ألعاب التضامن الإسلامي بِمدينة قونية التركية.

وسجّل هدف المنتخب الوطني الأولمبي المدافع شمس الدين بكوش، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 84.

واهتزّت شباك حارس المرمى رضوان معاشو حامي عرين أولمبيي “الخضر”، بِهدف سنيغالي في الدقيقة الـ 63. مع الإشارة إلى أن بكوش ومعاشو ينتميان إلى نادي شباب بلوزداد.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته، فازت تركيا على منتخب الكاميرون بِنتيجة (3-2).

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- تركيا 6ن

2- الجزائر 4ن

3- السنيغال 1ن

4- الكاميرون 0ن

وخلال الجولة الثالثة والأخيرة الجمعة المقبلة، يُواجه لاعبو الناخب الوطني نور الدين ولد علي نظراءهم من تركيا، وتتبارى السنيغال مع الكاميرون.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور نصف النهائي.