المنتخب الأولمبي يتأهّل وسيُواجه هذا المُنافس

تأهّل المنتخب الأولمبي الجزائري في ساعة متأخّرة من سهرة السبت، لِنصف نهائي مسابقة كرة القدم في الألعاب العربية.

وفاز تلاميذ الناخب الوطني رشيد آيت محمد بِنتيجة (2-0) على نظرائهم من لبنان، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم ساحة من البحرين.

وسجّل هدفَي الجزائر كلّ من اللاعبَين: عبد الصمد بوناصر في الدقيقة الـ 16، وعبد الغني سرير في الوقت بدل الضّائع (90+1).

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل لُعب سهرة السبت بِميدان “محمد حملاوي” بِقسنطينة، فازت السودان بِهدفَين لِصفر على سلطنة عمان.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتّالي:

1- الجزائر 7ن

2- السودان 6ن

3- عمان 4ن

4- لبنان 0ن

وفي الدور نصف النّهائي مساء الثلاثاء المُقبل، يتبارى المنتخب الأولمبي الجزائري مع نظيره السعودي. وتُواجه السودان منتخب سوريا في اليوم ذاته.

وكانت سوريا قد تصدّرت لائحة ترتيب الفوج الثاني، وتموقعت السعودية في المركز الثاني.