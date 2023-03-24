المنتخب الأولمبي يتعادل

تعادل المنتخب الوطني الأولمبي لِكرة القدم سهرة الجمعة بِنتيجة هدف لِمثله، أمام نظيره الغاني.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، لِحساب ذهاب الدور الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 23 سنة. وأدارها ثلاثي تحكيم من ليبيريا.

واهتزّت شباك حامي العرين تيدي بولهندي حارس مرمى المنتخب الأولمبي الجزائري بِهدف غاني، في الدقيقة الـ 86.

وتلقت شباك بولهندي هدفا من منتصف الملعب، مثلما فعل يوسف بلايلي مع المغرب في كأس العرب.

وعادل آمال “الخضر” الكفّة بِهدف وقّعه المدافع شمس الدين بكوش، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+2).

وشهدت المباراة إهدار المهاجم الجزائري منصف بكرار ركلة جزاء في الدقيقة الـ 79.

وتُجرى مباراة العودة بِمدينة كوماسي الغانية مساء الأربعاء المقبل، تحت إدارة طاقم تحكيم من غينيا كوناكري.

وما زالت حظوظ المنتخب الوطني آمال قائمة في التأهّل، إذا استطاع المدرب نور الدين ولد علي إيجاد الحلول التكتيكية، ونجح زملاء القائد أكرم بوراس في اجتياز العقبة الغانية. ولو أن المأمورية تبقى صعبة، خاصّة وأن مباراة العودة تُلعب عصرا في يوم رمضاني.