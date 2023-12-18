المنتخب الأولمبي يشرع في التحضير لودية فلسطين

شرع المنتخب الأولمبي الجزائري أمسية الأحد في التحضير للمباراة الودية المرتقبة هذا الثلاثاء، أمام منتخب فلسطين.

وعرفت القائمة اللاعبين المعنيين بالتحضير للمباراة الودية بعض التغييرات، بسبب غياب اللاعبين إسلام بلخير وكسيلة بوعالية بسب الإصابة، إلى جانب غياب ثنائي اتحاد العاصمة بوناصر وبركات بسبب التنقل إلى القاهرة تحسبا لمباراة فيوتشر في كأس الكاف.

وتم تعويض اللاعبين الغائبين بكل من ماسنيسا أيت سالم من شبيبة القبائل، والمدافع لقمان بودبة من مولودية العلمة، إلى جانب إلياس عطاء الله من نجم مقرة، وحسام زيادي من اتحاد عنابة.

وأجرى المنتخب الأولمبي الحصة التدريبية لأمسية الأحد، بملعب شابو بعنابة، تحت إشراف المدرب ياسين مانع.

وسيخوض المنتخب الأولمبي أمسية الاثنين، آخر حصة تدريبية له، بملحق ملعب 19 ماي.