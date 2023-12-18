-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار وثلوج عبر عدة ولايات
رياضة

المنتخب الأولمبي يشرع في التحضير لودية فلسطين

عمر سلامي
  • 75
  • 0
المنتخب الأولمبي يشرع في التحضير لودية فلسطين
ح.م
المنتخب الأولمبي

شرع المنتخب الأولمبي الجزائري أمسية الأحد في التحضير للمباراة الودية المرتقبة هذا الثلاثاء، أمام منتخب فلسطين.

وعرفت القائمة اللاعبين المعنيين بالتحضير للمباراة الودية بعض التغييرات، بسبب غياب اللاعبين إسلام بلخير وكسيلة بوعالية بسب الإصابة، إلى جانب غياب ثنائي اتحاد العاصمة بوناصر وبركات بسبب التنقل إلى القاهرة تحسبا لمباراة فيوتشر في كأس الكاف.

وتم تعويض اللاعبين الغائبين بكل من ماسنيسا أيت سالم من شبيبة القبائل، والمدافع لقمان بودبة من مولودية العلمة، إلى جانب إلياس عطاء الله من نجم مقرة، وحسام زيادي من اتحاد عنابة.

وأجرى المنتخب الأولمبي الحصة التدريبية لأمسية الأحد، بملعب شابو بعنابة، تحت إشراف المدرب ياسين مانع.

وسيخوض المنتخب الأولمبي أمسية الاثنين، آخر حصة تدريبية له، بملحق ملعب 19 ماي.

مقالات ذات صلة
المنتخب الوطني جلب إلى “الكان” لاعبَين بِلقب واسم واحد!

المنتخب الوطني جلب إلى “الكان” لاعبَين بِلقب واسم واحد!

عمورة يتألق مع الكبار ويتواجد في التشكيلة المثالية

عمورة يتألق مع الكبار ويتواجد في التشكيلة المثالية

“الفاف” تكشف مكان تربص المنتخب الجزائري تحسبا لـ”كان” كوت ديفوار

“الفاف” تكشف مكان تربص المنتخب الجزائري تحسبا لـ”كان” كوت ديفوار

لهذه الأسباب لم يحتسب الحكم هدف بلوزداد أمام بن عكنون

لهذه الأسباب لم يحتسب الحكم هدف بلوزداد أمام بن عكنون

كيف سيتعامل بلماضي مع حالتَي توبة ولعروسي؟

كيف سيتعامل بلماضي مع حالتَي توبة ولعروسي؟

ماندي يُطمئن بلماضي

ماندي يُطمئن بلماضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد