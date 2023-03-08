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رياضة

المنتخب الأولمبي يعتمد على لاعب مغترب واحد فقط

علي بهلولي
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المنتخب الأولمبي يعتمد على لاعب مغترب واحد فقط
ح.م
اللاعب المُغترب سيريل خثير.

وجّه الناخب الوطني نور الدين ولد علي، الأربعاء، الدّعوة إلى 28 لاعبا لِتعزيز صفوف الفريق الوطني لِصنف أقلّ من 23 سنة.

ويندرج هذا القرار ضمن إطار استعدادات المنتخب الوطني آمال لِمواجهة نظيره الغاني، لِحساب الدور الأخير من تصفيات كأس إفريقيا لِفئة أقلّ من 23 سنة.

وضمّت القائمة لاعبا واحدا فقط ينشط خارج الوطن، والأمر يتعلّق بِسيريل خثير (22 سنة) متوسّط ميدان فريق لوهون كويزو، الذي ينشط في بطولة فرنسا للدرجة الرابعة.

وسبق للاعب سيريل خثير أن شارك مع المنتخب الوطني الجزائري للأواسط، في السنوات القليلة الماضية.

وبِالمُقابل، اعتمد التقني ولد علي على 27 لاعبا يرتدون أزياء أندية البطولة الوطنية بِقسمَيها الأوّل والثاني.

وسيدخل المنتخب الوطني الأولمبي في تربّص مغلق بِعنابة، ما بين هذا الخميس والإثنين المقبل.

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