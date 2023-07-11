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رياضة

المنتخب الأولمبي يفشل في بلوغ النّهائي

علي بهلولي
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المنتخب الأولمبي يفشل في بلوغ النّهائي
ح.م
التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني الأولمبي في مواجهة نظيره السعودي.

فشل المنتخب الوطني الأولمبي مساء الثلاثاء، في بلوغ نهائي مسابقة كرة القدم للألعاب العربية.

وخسر أولمبيو “الخضر” بِنتيجة (1-2) أمام نظرائهم من السعودية، في مباراة نصف النّهائي، احتضنها ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة.

وسجّل هدف أولمبيي “الخضر” المهاجم منذر طمين في الدقيقة الـ 49.

وتلقّت شباك الحارس الجزائري والقائد رضوان معاشو هدفَين سعوديَين، في الدقيقتَين الـ 18 والـ 74. مع الإشارة إلى أنه تصدّى بِنجاح لِركلة جزاء في الهدف الأوّل، لكن زملاءه المدافعين تقاعسوا في إبعاد الكرة.

وسيلعب تلاميذ الناخب الوطني رشيد آيت محمد المباراة الترتيبية على أمل نيل الميدالية البرونزية، مساء الجمعة المقبلة، مع المُنهزم من مواجهة سوريا والسودان.

وتُجرى مقابلة أولمبيي سوريا والسودان سهرة الثلاثاء.

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