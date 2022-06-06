المنتخب الأولمبي يفوز لكن بعد فوات الآوان

يُواجه أندونيسيا لاحقا في مباراة ترتيبية

أنهى المنتخب الأولمبي الجزائري مساء الإثنين، مشاركته في مرحلة المجموعات لِدورة “موريس ريفيلو” الفرنسية بِانتصار.

وفاز أولمبيو “الخضر” بِنتيجة (2-0) على منتخب جزر القمر، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. تحت إدارة حكمة الساحة إيدينا ألفيس باتيستا من البرازيل.

وسجّل ثنائية المنتخب الأولمبي الجزائري كلّ من: متوسط الميدان يوليوس بعلاش في الدقيقة الـ 6، والمهاجم شمس الدين بكوش من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65.

وكان المنتخب الوطني آمال قد انهزم في الجولة الأولى بِنتيجة (0-1) أمام اليابان، ثم خسر مرّة أخرى لِكن بـ (1-2) أمام كولومبيا في الجولة الثانية.

وعن الفوج الثالث ذاته، تغلّبت كولومبيا على اليابان بِنتيجة (2-1)، بعد ظهيرة الإثنين.

ويمنح المُنظّمون 3 نقاط للفوز في الوقت الأصلي (90 دقيقة)، ونقطتَين للفوز بِركلات الترجيح (لا وجود للوقت الإضافي/ الخاسر يكتفي بِنقطة)، ولا شيء للخاسر في الوقت الأصلي.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- كولومبيا 7ن

2- اليابان 4ن

3- جزر القمر 4ن

4- الجزائر 3ن

وهكذا تأهّلت كولومبيا للدور نصف النهائي، بينما يخوض لاعبو الناخب الوطني نور الدين ولد علي مباراة أخرى مساء الأربعاء المقبل، لكن تكتسي طابعا “شكليا” أمام أندونيسيا. من أجل نيل المركز التاسع في لائحة الترتيب العام للدورة، أو التموقع عاشرا. عِلما أن المنافسة تُجرى بِصيغة 3 مجموعات تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات مناصفة، وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج للنصف النهائي، فضلا عن صاحب أحسن رتبة ثانية.