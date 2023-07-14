المنتخب الأولمبي يكتفي بِالمركز الرابع

اكتفى المنتخب الوطني الأولمبي مساء الجمعة، بِالمركز الرابع لِمسابقة كرة القدم في الألعاب العربية.

وخسر أولمبيو “الخضر” بِواقع ركلات الترجيح (2-4) أمام نظرائهم من السودان، في مباراة ترتيبية لِتحديد صاحبَي المركزَين الثالث والرابع. احتضن وقائعها ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، تحت إدارة حكم ساحة من البحرين، بِمُساعدة زميلَين له من السعودية ولبنان.

وكانت هذه المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل (2-2)، فيما تنصّ لوائح المنافسة على عدم وجود وقت إضافي.

وسجّل ثنائية الجزائر كلّ من المهاجمَين: منذر طمين (شباب قسنطينة) في الدقيقة الـ 40، وماسينيسا نايت سالم (شبيبة القبائل) في الدقيقة الـ 80.

وتهاون لاعبو الناخب الوطني رشيد آيت محمد في الدقائق الأخيرة، فتلقّت شباك حارس المرمى سفيان عابد هدفَين سودانيَين في الدقيقة الـ 87 والوقت بدل الضّائع (90+2). قبل أن ينهاروا خلال سلسلة ركلات الترجيح.

وهكذا تجمّد مشوار أولمبيي “الخضر” في الرّتبة الرابعة، ونالت السودان المركز الثالث والميدالية البرونزية، لِمساقة كرة القدم في الألعاب العربية نسخة الجزائر 2023.