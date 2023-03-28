المنتخب الأولمبي يُقصى

لقطة من مباراة الذهاب بِعنابة.

أُقصي المنتخب الوطني الأولمبي لِكرة القدم مساء الثلاثاء، من التأهّل إلى نهائيات بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

وخسر أولمبيو “الخضر” بِنتيجة هدف لِصفر أمام نظرائهم من غانا، في مباراة لُعبت بِرسم إياب الدور الأخير من التصفيات.

وأُقيمت مواجهة العودة بِمدينة كوماسي الغانية، تحت إدارة طاقم تحكيم من غينيا كوناكري.

وكان لقاء الذهاب بِمدينة عنابة سهرة الجمعة الماضية قد انتهى بِنتيجة التعادل (1-1)، وهي الحصيلة العامّة التي أبعدت منتخب المدرب نور الدين ولد علي من السّباق.

واهتزّت شباك حامي العرين تيدي بولهندي حارس مرمى المنتخب الوطني الأولمبي بِهدف غانيّ، في الدقيقة الـ 12 من عمر مباراة العودة.

وسجّل الهدفَ مهاجمُ فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي عبد الفتاح إسحاق، وهو اللاعب ذاته الذي أمضى هدف الذهاب. وفي نوفمبر الماضي شارك مع أكابر غانا في كأس العالم بِقطر.

ووجب التذكير بِأن نهائيات بطولة إفريقيا لِفئة أقلّ من 23 سنة، مُؤهّلة إلى الألعاب الأولمبية المُبرمجة بِالعاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.