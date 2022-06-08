المنتخب الأولمبي يُنهي سباقه بِانتصار آخر

أسدل المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 23 سنة مساء الأربعاء، ستار مشاركته في دورة “موريس ريفيلو” الدولية الفرنسية.

وتموقع المنتخب الوطني آمال في المركز التاسع، من أصل 12 فريقا شارك في هذه المنافسة.

وفاز رجال الناخب الوطني نور الدين ولد علي مساء الأربعاء، على نظرائهم من أندونيسيا بِواقع ركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء المباراة الترتيبية في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل (1-1).

وسجّلت أندونيسيا هدفها في الدقيقة الـ 87، وعادل المنتخب الوطني الجزائري الكفّة بِتوقيع في الوقت بدل الضائع (90+3)، عن طريق المهاجم يانيس غرموش، المحترف في نادي مونبلييه الفرنسي.

ويستعدّ المنتخب الوطني آمال للبطولة الإفريقية لِفئة أقلّ من 23 سنة، والمُؤهّلة لِأولمبياد العاصمة الفرنسية باريس، المُبرمج في عام 2024.

وما زالت “الكاف” لم تُعيّن بعد مستضيف البطولة القارية لِصنف الآمال.