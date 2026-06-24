المنتخب الإنجليزي يعجز عن فك شفرة دفاع غانا (فيديو)

انتهت مباراة غانا وإنجلترا التي تدخل في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية عشرة، بالتعادل السلبي.

ونجح منتخب غانا في الصمود أمام الهجمات المتتالية لرفقاء هاري كين، دون أن تهتز شباكهم في هذه المباراة.

وفرض المنتخب الإنجليزي ضغطا رهيبا على منطقة المنافس، في الكثير من فترات اللقاء، لكنه عجز في الأخير عن فك شفرة الدفاع الغاني.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، وهو نفس الرصيد الذي يملكه منتخب غانا، بعد التعادل والفوز في الجولة الأولى على بنما.

وفي المباراة الثانية، فاز كرواتيا على بنما، بهدف دون رد، ليحقق رفقاء مودريتش أول ثلاث نقاط، ويحتلون المركز الثالث.

واقترب منتخب غانا كثيرا من التأهل بعد حصده لأربع نقاط، في انتظار مواجهته الأخيرة أمام كرواتيا، وهي المباراة المرتقبة سهرة السبت بداية من الساعة العاشرة.