المنتخب التونسي يدعّـم رقمه القياسي في “الكان”

دعّم المنتخب التونسي بفضل ضمانه التأهل إلى كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، الرقم القياسي في عدد المشاركات تواليا في البطولة، ليصل إلى التأهل رقم 16 توالياً.

وتأهل المنتخب التونسي، إلى نهائيات كأس إفريقيا التي ستقام العام المقبل في كوت ديفوار، بعد فوزه، على المنتخب الليبي بنتيجة هدف دون رد في الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة.

وضمن منتخب نسور قرطاج تواجده للمرة الـ”21″ في نهائيات كأس أمم إفريقيا في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول.

وعزّز منتخب تونس رقمه القياسي في عدد المرات التي تأهل فيها إلى نهائيات كأس إفريقيا على التوالي، وهي 16 مرة، حيث كان نسور قرطاج حاضرا منذ بطولة 1994 ولم يتخلف عن أي نهائيات منذ دورة تونس.

وشارك المنتخب التونسي منذ بطولة 1994، في كل الدورات وفي أعوام 1994 و1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 و2012 و2013 و2015 و2017 و2019 و2022.