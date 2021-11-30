-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
 الانتخابات المحلية: ندوة صحفية لشرفي لاعلان النتائج الأولية
رياضة

المنتخب التونسي يضرب بقوة في افتتاح مونديال العرب

سليم.ع
  • 2598
  • 0
المنتخب التونسي يضرب بقوة في افتتاح مونديال العرب

ضرب المنتخب التونسي بقوة في افتتاح بطولة كأس العرب بفوزه على منتخب موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد..

وأنهى “نسور قرطاج” المرحلة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، وسجل لتونس كل من الجزيري في د39 وفراس بلعربي في د42 والجزيري في د45 ، وسجل هدف موريتانيا بسام أحمد .

وأضاف منتخب تونس هدفين في المرحلة الثانية، بفضل فراس بلعربي في د50 والمساكني في د90 .

ويواجه المنتخب التونسي نظيره السوري في الجولة الثانية، فيما يقابل منتخب موريتانيا المنتخب الإماراتي.

مقالات ذات صلة
محرز يوجه رسالة إلى الجزائريين: سنقاتل من أجلكم في كأس إفريقيا

محرز يوجه رسالة إلى الجزائريين: سنقاتل من أجلكم في كأس إفريقيا

برشلونة يغازل بن سبعيني مجددا ويريده بأي ثمن

برشلونة يغازل بن سبعيني مجددا ويريده بأي ثمن

هدفنا الاحتفاظ باللقب القاري

هدفنا الاحتفاظ باللقب القاري

“أوريدو” تتكفل بنقل 100 مناصر لمساندة “الخضر” في قطر

“أوريدو” تتكفل بنقل 100 مناصر لمساندة “الخضر” في قطر

مباريات السد المؤهلة لـ”مونديال” قطر تثير الجدل مجددا 

مباريات السد المؤهلة لـ”مونديال” قطر تثير الجدل مجددا 

هكذا علّق بن زيمة بعد احتلاله المركز الرابع في الكرة الذهبية

هكذا علّق بن زيمة بعد احتلاله المركز الرابع في الكرة الذهبية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد