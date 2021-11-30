ضرب المنتخب التونسي بقوة في افتتاح بطولة كأس العرب بفوزه على منتخب موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد..

وأنهى “نسور قرطاج” المرحلة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، وسجل لتونس كل من الجزيري في د39 وفراس بلعربي في د42 والجزيري في د45 ، وسجل هدف موريتانيا بسام أحمد .

وأضاف منتخب تونس هدفين في المرحلة الثانية، بفضل فراس بلعربي في د50 والمساكني في د90 .

ويواجه المنتخب التونسي نظيره السوري في الجولة الثانية، فيما يقابل منتخب موريتانيا المنتخب الإماراتي.