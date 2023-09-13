المنتخب الجزائري الأحسن في تصفيات أمم أفريقيا 2023

هذه هي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى "كان" كوت ديفوار

حصد منتخب الكاميرون البطاقة الأخيرة ليكتمل عقد المتأهلين إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار جانفي المقبل، بعد فوزه على ضيفه بوروندي (3- صفر) في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الأخيرة ضمن تصفيات المجموعة الثالثة. وسجل الأهداف، برايان مبيومو وكريستوفر ووه وفينسيت أبو بكر في الدقائق (46، 59، 90+ 3).

ورفعت الكاميرون بهذا الفوز رصيدها إلى 7 نقاط وتصدرت الترتيب العام للمجموعة، وحصدت بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، بعد ناميبيا صاحبة المركز الثاني، التي حصدت بطاقة التأهل الأولى من الجولة الماضية، في حين تجمد رصيد بوروندي عند 4 نقاط في المركز الثالث، علما بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبعد منتخب كينيا، المنتخب الرابع في المجموعة، من التصفيات بسبب “التدخل السياسي”.

وتأهلت من قبل منتخبات، نيجيريا وغينيا بيساو(المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو والرأس الأخضر (المجموعة الثانية)، مصر وغينيا (المجموعة الرابعة)، غانا وأنغولا (المجموعة الخامسة)، الجزائر وتنزانيا (المجموعة السادسة)، مالي وغامبيا (المجموعة السابعة)، زامبيا وكوت ديفوار الدولة المضيفة (المجموعة الثامنة)، الكونغو الديموقراطية وموريتانيا (المجموعة التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (المجموعة العاشرة)، جنوب إفريقيا والمغرب (المجموعة الحادية عشرة)، السنغال وموزمبيق (المجموعة الثانية عشرة).

ويشارك 24 منتخبا إلى النهائيات القارية على رأسها منتخب السنغال حامل اللقب بجانب المنتخب الإيفواري صاحب الضيافة كما تأهلت 5 منتخبات عربية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

واحتل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم المرتبة الأولى في قائمة أفضل المنتخبات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وحصد رفقاء الدولي الجزائري رياض محرز 16 نقطة في 6 مباريات متصدرين القائمة، وجاء منتخبا مالي ومصر في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وحل منتخب السنغال رابعا بمجموع 14 نقطة. وتصدر المهاجم محمد أمين عمورة قائمة هدافي الخضر في التصفيات برصيد 3 أهداف، رغم قلة مشاركته.