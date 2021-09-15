المنتخب الجزائري السابع عالميا؟!

يحتلّ المنتخب الجزائري لكرة القدم المرتبة السابعة عالميا، ولكنّ ليس في ترتيب الفيفا الشهري المعروف، بل بترتيب آخر يتعلّق بالمنتخبات التي حقّقت سلسلة نتائج إيجابية مستمرة من دون هزيمة.

وتحتلُّ إيطاليا الصدارة العالمية حاليا بـ36 مقابلة بلا هزيمة، والسلسلة لا تزال مستمرة ومرشَّحة للارتفاع، ويليه المنتخبان البرازيلي والاسباني بـ35 مقابلة بلا هزيمة لكلٍّ منهما (الحصيلة منتهية) ثم المنتخب الأرجنتيني بـ31 مقابلة، وتليه إيطاليا أيضا بحصيلة انتهت سنة 1939 بـ30 مقابلة وهي تتقاسمها مع فرنسا، وحلّ المنتخب الجزائري سابعا بحصيلة 29 مقابلة بلا هزيمة، وهي متواصلة إلى حدّ الساعة ومرشّحة للارتفاع ومنافسة إيطاليا على المرتبة الأولى إذا نجح “الخضر” في إكمال مشوار تصفيات كأس العالم بلا هزيمة، وكذا عدم تلقِّي هزيمة في كأس إفريقيا بالكاميرون.