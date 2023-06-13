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رياضة

المنتخب الجزائري داخل القاعة يؤدي مناسك العمرة قبل مواجهة العراق

عمر سلامي
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المنتخب الجزائري داخل القاعة يؤدي مناسك العمرة قبل مواجهة العراق
ح.م
المنتخب الجزائري داخل القاعة يؤدي مناسك العمرة

أدى لاعبو المنتخب الوطني داخل القاعة وأعضاء الطاقم الفني، مناسك العمرة، قبل مواجهة المنتخب العراقي في ربع نهائي كأس العرب الجارية بالسعودية.

وأجرى أشبال المدرب نور الدين بن عمروش، عشية مباراة العراق، حصة تدريبية أخيرة بجدة، قبل التنقل إلى مكة من أجل أداء مناسك العمرة.

وقال مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، بن عمروش، عن مباراة ربع النهائي أمام العراق: ” مباراة صعبة للغاية أمام منتخب خسرنا أمامه العام الماضي، كما أن منتخب العراق يملك خبرة كبيرة، ولديه مدرب برازيلي متعود على البطولات الكبرى”.

وأضاف بن عمروش في تصريحات له للموقع الرسمي لـ”الفاف”: ” لكن رغم ذلك، لا نشعر بالضغط أو التوتر قبل هذه المباراة، وسنبذل كل مجهوداتنا من أجل التأهل إلى الدور المقبل”.

ويواجه المنتخب الجزائري داخل القاعة نظيره العراقي، أمسية الثلاثاء، بداية من الساعة السابعة ونصف، لحساب ربع نهائي كأس العرب.

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