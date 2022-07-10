المنتخب الجزائري في مهمة رد الاعتبار

كأس إفريقيا 2022 للأمم لكرة اليد

يشارك المنتخب الجزائري (رجال) في النسخة الخامسة والعشرين لبطولة إفريقيا للأمم في كرة اليد (كان-2022) التي تحتضنها مصر من 11 إلى 18 جويلية بمشاركة 13 بلدا، بهدف رد الاعتبار لنفسه بعد إخفاقه مؤخرا في دورة العاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.

ويطمح السباعي الجزائري الذي عاد للنشاط بعد عامين من “سبات مفروض” (كوفيد-19)، للظهور بوجه مشرف في القاهرة، ومحو أثار مشاركته الهزيلة في الألعاب المتوسطية في مصر ستكون مهمة أبناء المدرب الوطني، واللاعب الدولي السابق، رابح غربي الذي عوض الفرنسي آلان بورت، التأهل لمونديال-2023، واحتلال على الأقل المركز الثالث المحقق في دورة كان-2020 بتونس.

وكان زملاء مصطفى حاج الصادق قد فشلوا في بلوغ المربع الذهبي في دورة البحر المتوسط بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا (19-31)، وذلك بعد تحقيقه لفوزين أمام تركيا (32-27) واليونان (35-25)، وتعادل مع مقدونيا الشمالية (24-24).

ومن المنتظر أن يتأهل السباعي الجزائر المتواجد ضمن المجموعة الثانية رفقة الغابون وغينيا، للدور ربع النهائي في المركز الأول لتفادي منافس قوي في الدور المقبل. ورغم غياب عنصرين أساسيين في التشكيلة وهما أيوب عبدي (فنيكس تولوز-فرنسا) وربما مسعود بركوس (إيستر-فرنسا) المصابين في دورة وهران، بإمكان الطاقم الفني الاعتماد على عناصر قادرة على سد الفراغ الذي تركه العنصران البارزان في صفوف المنتخب الجزائري. وعن إصابته صرح بركوس: “صراحة، لست متأكدا من حضوري في موعد القاهرة. سأنتظر أسبوعا لمعرفة تطور إصابة واتخاد قرارا بالتشاور مع الطاقم الطبي”.

المدرب الوطني يتأسف

وتأسف المدرب الوطني عن المردود الهزيل خلال ألعاب وهران حيث قال: منذ البداية، كانت الألعاب المتوسطية بمثابة محطة تحضيرية لبطولة أفريقيا. لقد أحببت التأهل للمربع الأخير، لكن مع الأسف، لم يكن الأمر كذلك”. و يضيف: “مثلما أكدته سابقا، كانت الألعاب المتوسطية بمثابة محطة تحضيرية لبطولة إفريقيا-2022، التي تبقى هدفنا الأساسي. لقد تكفلت بهذا الفريق بعد ركونه للراحة لأكثر من عام. أعتقد أني تمكنا من إعادة الفريق للسكة على المستوى الدولي”.

الخضر يستهلون المنافسة الثلاثاء

يستهل الخضر الثلاثاء مغامرتهم القارية بمواجهة منتخب غينيا (سا 16.30 بتوقيت الجزائر) بعد أن كان مقررا اللعب يوم الاثنين أمام كينيا المنسحب رسميا من الدورة على أن يواجهوا يوم الأربعاء منتخب الغابون.

بالنسبة لرفاق الحارس خليفة غضبان (دينامو بوخارست الروماني)، ستبدأ الأمور الجدية في الدور ربع النهائي حيث سيلعبون ضد منتخب من المجموعة الأولى التي تضم مصر والكاميرون والمغرب.

وفي حال بلوغ المربع الذهبي، سيكون السباعي الجزائري في مهمة رفع التحدي على غرار الدورات السابقة أمام مصر أو تونس المرشحتين بقوة لتنشيط المباراة النهائية للنسخة 25.

قائمة المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد

حراسة المرمى: يحيى زموشي (اولمبيك عنابة)، خليفة غضبان (دينامو بوكاراست)، هاشيمي شهر الدين (مولودية باتنة).

اللاعبون: نبيل شهبور(النصر الكويتي)، مختار كوري(المحيط -العربية السعودية)، ياسين جديد (شباب براقي)، رضا عريب (مولودية الجزائر)، رمزي شارف (شباب برج بوعريريج)، باستيان خرموش (نادي ديجون فرنسا)، هشام كعباش (نادي فيلوربان-فرنسا)، رضوان ساكر( نادي الترجي -السعودية)، وائل ملازم (مولودية باتنة)، زهير نعيم (الشارقة الإماراتي)، حمزة رميلي (شباب براقي)، نور الدين هلال (نادي مظهر السعودي)، نضال جغابة (وفاق عين التوتة)، ايوب عبدي (فينك تولوز الفرنسي)، محمد بليدة غزالي (نادي الشمال القطري)، مسعود بركوس (ايستر الفرنسي)، عبد المالك رحيم (نادي دونكارك الفرنسي)، مصطفى حاج صدوق (نادي وينتاثور-السويد).

البرنامج الكامل للبطولة الدور التمهيدي (بالتوقيت الجزائري)

الجولة الاولى (11 جويلية)

(00 9. سا) : أنغولا- زامبيا (المجموعة الرابعة)

(30. 11 سا) : تونس -نيجيريا (المجموعة الثالثة)

(30. 11 سا): الغابون- غينيا (المجموعة الثانية)

(00. 14سا): جمهورية الكونغو- السنغال (المجموعة الرابعة)

حفل الافتتاح 17.15

(00. 19 سا) مصر- الكاميرون (المجموعة الاولى)

الجولة الثانية (12 جويلية)

(00. 14سا): زامبيا- جمهورية الكونغو (المجموعة الرابعة)

16.30: السنغال- انغولا (المجموعة الرابعة)

16.30: غينيا- الجزائر (المجموعة الثانية)

19.00: الراس الاخضر- نيجيريا (المجموعة الثالثة)

(00. 19سا):الكاميرون- المغرب (المجموعة الاولى)

الجولة الثالثة (3 جويلية)

(00. 14سا): السنغال- زامبيا (المجموعة الرابعة)

(30. 16سا): الجزائر- الغابون(المجموعة الثانية)

(30. 16سا): انغولا- جمهورية الكونغو (المجموعة الرابعة)

(00. 19سا): المغرب- مصر (المجموعة الاولى)

(00. 19سا): الراس الاخضر- تونس (المجموعة الثالثة)

عقب الدور التمهيدي الأول والثاني عن كل مجموعة يتأهلان للدور ربع النهائي

14 جويلية : راحة

الدور ربع النهائي (15 جويلية)

(30. 11سا): الأول عن المجموعة الثانية – الثاني عن المجموعة الاولى

(00. 14سا) : الأول عن المجموعة الثالثة – الثاني عن المجموعة الرابعة

(30. 16سا) : الأول عن المجموعة الرابعة- الثاني عن المجموعة الثالثة

(00. 19سا) : الأول عن المجموعة الأول- الثاني عن المجموعة الثانية

الدور نصف النهائي (16 جويلية)

المتأهل من المباراة الثانية – المتأهل من المباراة الرابعة

المتأهل من المباراة الاولى- المتأهل من المباراة الثالثة

المباراة النهائية والترتيبية (18 جويلية).